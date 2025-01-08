Відстрочка від мобілізації - інфекційні хвороби, з якими ТЦК не може призвати

З якими інфекційними хворобами ТЦК не мобілізує
Ціла низка інфекційних захворювань є підставою для того, аби надати військовозобов’язаному громадянину відстрочку від мобілізації. До цього списку входять різні види туберкульозу та інші хвороби.
Про це йдеться у матеріалі видання "Главком".
Відстрочка за станом здоров’я
Військовозобов’язані громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації, зокрема, через стан здоров’я.
Законодавство визначає цілий список захворювань, з якими територіальні центри комплектування не можуть мобілізувати громадянина до лав ЗСУ.
Які інфекції — на перешкоді мобілізації
Серед цих захворювань є низка інфекційних хвороб.
Йдеться, зокрема, про:
- такі інфекційні та вірусні хвороби та їх наслідки, які не піддаються або важко піддаються лікуванню;
- активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини;
- активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації;
- усі форми хронічних вірусних гепатитів, тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем;
- а також прогресуюча хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною декомпенсацією.
З такими захворюваннями громадяни не підпадають під мобілізацію взагалі.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, на скільки дають відстрочку та як її продовжити.
Також ми повідомляли про те, з якими хворобами можна отримати звільнення від служби.
Читайте Новини.LIVE!