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З якими інфекційними хворобами ТЦК не мобілізує

8 січня 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації - інфекційні хвороби, з якими ТЦК не може призвати
Лікарі біля хворого на інфекційну хворобу. Фото: portal.lviv.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Ціла низка інфекційних захворювань є підставою для того, аби надати військовозобов’язаному громадянину відстрочку від мобілізації. До цього списку входять різні види туберкульозу та інші хвороби.

Про це йдеться у матеріалі видання "Главком".

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Відстрочка за станом здоров’я

Військовозобов’язані громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації, зокрема, через стан здоров’я.

Законодавство визначає цілий список захворювань, з якими територіальні центри комплектування не можуть мобілізувати громадянина до лав ЗСУ.

Які інфекції — на перешкоді мобілізації

Серед цих захворювань є низка інфекційних хвороб.

Йдеться, зокрема, про:

  • такі інфекційні та вірусні хвороби та їх наслідки, які не піддаються або важко піддаються лікуванню;
  • активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини;
  • активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації;
  • усі форми хронічних вірусних гепатитів, тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем;
  • а також прогресуюча хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною декомпенсацією.

З такими захворюваннями громадяни не підпадають під мобілізацію взагалі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на скільки дають відстрочку та як її продовжити.

Також ми повідомляли про те, з якими хворобами можна отримати звільнення від служби.

мобілізація інфекції відстрочка ТЦК та СП туберкульоз

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