Отсрочка от мобилизации - инфекционные болезни, с которыми ТЦК не может призвать

С какими инфекционными болезнями ТЦК не мобилизует
Этот ряд инфекционных заболеваний является основанием для того, чтобы предоставить военнообязанному гражданину отсрочку от мобилизации. В этот список входят различные виды туберкулеза и другие болезни.
Об этом говорится в материале издания "Главком".
Отсрочка по состоянию здоровья
Военнообязанные граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации, в частности, по состоянию здоровья.
Законодательство определяет целый список заболеваний, с которыми территориальные центры комплектования не могут мобилизовать гражданина в ряды ВСУ.
Какие инфекции — на препятствии мобилизации
Среди этих заболеваний есть ряд инфекционных болезней.
Речь идет, в частности, о:
- таких инфекционных и вирусных болезнях и их последствиях, которые не поддаются или трудно поддаются лечению;
- активном туберкулезе легких с выделением микобактерий и (или) при наличии распада легочной ткани;
- активном, прогрессирующем туберкулезе других органов внелегочной локализации;
- всех формах хронических вирусных гепатитов тяжелые формы хронических вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем;
- а также прогрессирующей болезни, обусловленной ВИЧ, с иммунной декомпенсацией.
С такими заболеваниями граждане не подпадают под мобилизацию вообще.
Напомним, мы ранее писали о том, на сколько дают отсрочку и как ее продлить.
Также мы сообщали о том, с какими болезнями можно получить увольнение со службы.
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