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С какими инфекционными болезнями ТЦК не мобилизует

8 января 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации - инфекционные болезни, с которыми ТЦК не может призвать
Врачи возле больного инфекционной болезнью. Фото: portal.lviv.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Этот ряд инфекционных заболеваний является основанием для того, чтобы предоставить военнообязанному гражданину отсрочку от мобилизации. В этот список входят различные виды туберкулеза и другие болезни.

Об этом говорится в материале издания "Главком".

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Отсрочка по состоянию здоровья

Военнообязанные граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации, в частности, по состоянию здоровья.

Законодательство определяет целый список заболеваний, с которыми территориальные центры комплектования не могут мобилизовать гражданина в ряды ВСУ.

Какие инфекции — на препятствии мобилизации

Среди этих заболеваний есть ряд инфекционных болезней.

Речь идет, в частности, о:

  • таких инфекционных и вирусных болезнях и их последствиях, которые не поддаются или трудно поддаются лечению;
  • активном туберкулезе легких с выделением микобактерий и (или) при наличии распада легочной ткани;
  • активном, прогрессирующем туберкулезе других органов внелегочной локализации;
  • всех формах хронических вирусных гепатитов тяжелые формы хронических вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем;
  • а также прогрессирующей болезни, обусловленной ВИЧ, с иммунной декомпенсацией.

С такими заболеваниями граждане не подпадают под мобилизацию вообще.

Напомним, мы ранее писали о том, на сколько дают отсрочку и как ее продлить.

Также мы сообщали о том, с какими болезнями можно получить увольнение со службы.

 

мобилизация инфекции отсрочка ТЦК и СП туберкулез

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