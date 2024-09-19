Чи можуть працівники ТЦК передати повістку через родичів — відповідь юриста

Працівники ТЦК та СП біля дверей квартири. Фото: АрміяInform

В Україні вручення повістки має проходити належним чином, який визначений в законі. Якщо повістка була передана родичам або співмешканцям, але не особисто військовозобов’язаному, це не зобов’язує його з'явитися до територіального центру комплектування.

Про це повідомила адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко в інтерв'ю РБК-Україна.

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Аніщенко зазначила, що крім працівників ТЦК, право вручати повістки також мають уповноважені представники органів місцевого самоврядування, голови об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів.

"Буває, що таке повідомлення про необхідність прийти до органів місцевої влади або в ТЦК для виконання військових законів вручають батькам чоловіка. Але такий документ не тягне за собою жодних юридичних наслідків, поки сам чоловік не розпишеться у отриманні повістки", — зазначила юристка.

Вона підкреслила, що вручення повістки повинно відбуватися відповідно до законодавчо встановленої процедури. Зараз існують два основні способи: або повістка вручається особисто, або надсилається поштою. Аніщенко зазначила, що наразі не було зафіксовано випадків штрафування осіб за ігнорування повісток, надісланих поштою.

"Така практика буде поширеною, але не так скоро, як деякі очікують. Так, поширюється інформація, що після оновлення на вимогу закону військово-облікових даних всім масово будуть надсилати ці повістки, що вони будуть генеруватися через систему "Оберіг", і що будуть вручатися тим, хто оновив дані через додаток Резерв+, через ЦНАПи або шляхом особистої явки до ТЦК і СП. Такої масової практики немає. Але я думаю, це питання часу, коли таким шляхом почнуть надсилати повістки більш активно", — додала адвокат.