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Юрист объяснила, могут ли работники ТЦК передать повестку через родственников

19 сентября 2024 23:57
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Могут ли работники ТЦК передать повестку через родственников — ответ юриста
Работники ТЦК и СП у дверей квартиры. Фото: АрмияInform
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Украине вручение повестки должно проходить должным образом, который определен в законе. Если повестка была передана родственникам или сожителям, но не лично военнообязанному, это не обязывает его явиться в территориальный центр комплектования.

Об этом сообщила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в интервью РБК-Украина.

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Могут ли работники ТЦК передать повестку через родственников

Анищенко отметила, что кроме работников ТЦК право вручать повестки также имеют уполномоченные представители органов местного самоуправления, председатели объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов.

"Бывает, что такое сообщение о необходимости прийти в органы местной власти или в ТЦК для выполнения военных законов вручают родителям мужа. Но такой документ не влечет никаких юридических последствий, пока сам мужчина не распишется в получении повестки", — отметила юрист.

Она подчеркнула, что вручение повестки должно происходить в соответствии с законодательно установленной процедурой. Сейчас есть два основных способа: либо повестка вручается лично, либо посылается по почте. Анищенко отметила, что пока не были зафиксированы случаи штрафования лиц за игнорирование повесток, отправленных по почте.

"Такая практика будет распространенной, но не так скоро, как некоторые ожидают. Да, распространяется информация, что после обновления по требованию закона военно-учетных данных всем массово будут присылать эти повестки, что они будут генерироваться через систему "Обериг", и что будут вручаться тем, кто обновил данные через приложение Резерв+, через ЦНАПы или путем личной явки в ТЦК и СП. Такой массовой практики нет. Но я думаю, это вопрос времени, когда таким путем начнут присылать повестки более активно", — добавила адвокат.

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