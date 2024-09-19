На Прикарпатті судили працівників ТЦК, які силою намагалися доправити чоловіка до військкомату

Судове засідання. Ілюстративне фото: court.gov.ua

На Прикарпатті двоє працівників територіального центру комплектування силоміць намагалися доправити чоловіка до військкомату. Суд призначив їм покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що капітан і майор 10 липня отримали інформацію від прикордонників про затримання чоловіка в селі Ільці, який намагався незаконно перетнути кордон. ТЦК вирушили на зупинку в Ільцях.

Там вони повідомили затриманому, що йому потрібно поїхати з ними для перевірки військово-облікових даних, але повістку йому не вручили.

Чоловік відмовився сідати в автомобіль ТЦК і спробував втекти. Військові повалили його на землю і потім відвели до машини.

Що вирішив суд

Суд визнав, що обидва працівники ТЦК перевищили свої службові повноваження. Капітана командира роти охорони та майора начальника мобілізаційного відділення було притягнуто до адміністративної відповідальності, їм призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.