У Бердичеві чоловік вдарив працівника ТЦК — як його покарали в суді

Судове засідання. Фото ілюстративне: Південне МУ Мін'юсту в Одесі

На Житомирщині засудили чоловіка за напад на працівника територіального центру комплектування (ТЦК). Він вдарив в лице працівника військкомату, бо не хотів отримувати повістку.

Про це стало відомо із судової справи на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Вдарив працівника ТЦК в лице

Інцидент трапився в Бердичеві 4 червня 2024 року в приміщенні одного зі службових кабінетів районного ТЦК та СП. Туди прийшов чоловік за своїм військовим квитком. Йому вже раніше виписували повістку та направляли до однієї з військових частин, як військовозобов'язаного. Проте, військова частина його не взяла, тож квиток чоловіка залишили у військкоматі.

За процедурою чоловік мав з'явитися до ТЦК та СП, працівник установи сказав чоловіку, що не зможе віддати йому військовий квиток, бо має виписати повістку з подальшою відправкою в іншу військову частину. Чоловік почав агресувати та вдарив працівника ТЦК в обличчя. В кабінет зайшли інші працівники установи, яких нападник теж хотів побити, на місце події викликали Бердичівський районний відділ поліції.

Бердичівський міськрайонний суд виніс вирок чоловіку 24 червня. Свою вину він у письмовому вигляді визнав повною мірою. Суд призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі.

Цікаво, що матеріали у суді розглядали без проведення судового засідання та присутності учасників провадження. Розгляд провадження у такому порядку є законним, якщо обвинувачений визнає свою вину і погоджується на розгляд справи у такому форматі.