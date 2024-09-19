В Бердичеве мужчина ударил работника ТЦК - как его наказали в суде

Судебное заседание. Фото иллюстративное: Южное ГУ Минюста в Одессе.

В Житомирской области осудили мужчину за нападение на работника территориального центра комплектования ( ТЦК ). Он ударил в лицо работника военкомата, потому что не хотел получать повестку.

Об этом стало известно по судебному делу на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Ударил работника ТЦК в лицо

Инцидент произошел в Бердичеве 4 июня 2024 в помещении одного из служебных кабинетов районного ТЦК и СП. Туда пришел мужчина за своим военным билетом. Ему уже раньше выписывали повестку и направляли в одну из воинских частей как военнообязанного. Однако воинская часть его не взяла, поэтому билет мужчины оставили в военкомате.

По процедуре мужчина должен был явиться в ТЦК и СП, работник учреждения сказал мужчине, что не сможет отдать ему военный билет, потому что должен выписать повестку с последующей отправкой в другую воинскую часть. Мужчина начал агрессировать и ударил работника ТЦК в лицо. В кабинет вошли другие работники учреждения, которых нападающий тоже хотел избить, на место происшествия вызвали Бердичевский районный отдел полиции.

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор мужчине 24 июня. Свою вину он в письменном виде признал в полной мере. Суд назначил ему наказание в размере одного года ограничения свободы.

Интересно, что материалы в суде рассматривались без проведения судебного заседания и присутствия участников производства. Рассмотрение производства в таком порядке законно, если обвиняемый признает свою вину и соглашается на рассмотрение дела в таком формате.