На Прикарпатье судили работников ТЦК, которые силой пытались доставить мужчину в военкомат

Судебное заседание. Иллюстративное фото: court.gov.ua

На Прикарпатье двое работников территориального центра комплектования силой пытались доставить мужчину в военкомат. Суд назначил им наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что капитан и майор 10 июля получили информацию от пограничников о задержании мужчины в селе Ильке, пытавшегося незаконно пересечь границу. ТЦК отправились на остановку в Ильцах.

Там они сообщили задержанному, что ему нужно поехать с ними для проверки военно-учетных данных, но повестку ему не вручили.

Мужчина отказался садиться в автомобиль ТЦК и попытался убежать. Военные повалили его на землю и затем отвели к машине.

Что решил суд

Суд признал, что оба работника ТЦК превысили свои служебные полномочия. Капитан командира роты охраны и майор начальника мобилизационного отделения были привлечены к административной ответственности, им назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.