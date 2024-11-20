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Як правильно відтермінувати візит до ТЦК і не стати ухилянтом

20 листопада 2024 13:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Що робити якщо немає часу з'явитися до ТЦК за повісткою
Чоловік на візиті у ТЦК. Фото: Звягельський районний ТЦК і СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час воєнного стану українські чоловіки призовного віку зобов’язані дотримуватись правил військового обліку: завжди мати при собі військовий квиток та своєчасно оновлювати свої дані у ТЦК. Проте, бувають випадки, коли при отриманні повістки, у військовозобов'язаного немає можливості туди з'явитися у зазначений час та дату.

Як діяти в такому випадку пояснив начальник відділу військового обліку Харківського ТЦК та СП підполковник Любомир Хомицький.

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Що робити, якщо отримали повістку, але не можете з’явитися

Якщо громадянин підписав повістку, але з певних причин не може прибути до центру комплектування в зазначений термін, він зобов’язаний якомога швидше, але не пізніше трьох діб від визначеної дати і часу, повідомити про причини неявки.

Для цього військовозобов'язаний може звернутися до ТЦК, вказаного в повістці, з проханням відкласти прибуття, але не більш ніж на сім календарних днів.

Які причини вважаються поважними для відтермінування візиту до ТЦК

  • стихійні лиха;
  • хвороба;
  • воєнні дії або їх наслідки;
  • інші обставини, що унеможливлюють своєчасне прибуття;
  • смерть близького родича (батьків, подружжя, дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича дружини чи чоловіка.

Нагадаємо, ми пояснювали, що означає статус "знятий з військового обліку" та чи має право ТЦК вимагати візит такої особи до установи.

Також адвокати пояснили, чому варто брати з собою оригінали документів у ТЦК

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