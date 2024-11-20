Что делать если нет времени явиться в ТЦК за повесткой

Как правильно отсрочить визит в ТЦК и не стать уклонистом
Во время военного положения украинские мужчины призывного возраста обязаны соблюдать правила военного учета: всегда иметь при себе военный билет и своевременно обновлять свои данные в ТЦК. Однако бывают случаи, когда при получении повестки у военнообязанного нет возможности туда явиться в указанное время и дату.
Как действовать в таком случае объяснил начальник отдела военного учета Харьковского ТЦК и СП подполковник Любомир Хомицкий.
Что делать, если получили повестку, но не можете появиться
Если гражданин подписал повестку, но по определенным причинам не может прибыть в центр комплектования в указанный срок, он обязан как можно скорее, но не позднее трех суток от определенной даты и времени сообщить о причинах неявки.
Для этого военнообязанный может обратиться в ТЦК, указанный в повестке, с просьбой отложить прибытие, но не более чем на семь календарных дней.
Какие причины считаются уважительными для отсрочки визита в ТЦК
- стихийные бедствия;
- болезнь;
- военные действия или их последствия;
- другие обстоятельства, исключающие своевременное прибытие;
- смерть близкого родственника (родителей, супругов, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника жены или мужа.
Напомним, мы объясняли, что означает статус "снятый с военного учета" и имеет ли право ТЦК требовать визит такого лица в учреждение.
Также адвокаты объяснили, почему следует брать с собой оригиналы документов в ТЦК.
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