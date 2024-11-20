Что делать если нет времени явиться в ТЦК за повесткой

Человек на визите в ТЦК. Фото: Звягельский районный ТЦК и СП

Во время военного положения украинские мужчины призывного возраста обязаны соблюдать правила военного учета: всегда иметь при себе военный билет и своевременно обновлять свои данные в ТЦК. Однако бывают случаи, когда при получении повестки у военнообязанного нет возможности туда явиться в указанное время и дату.

Как действовать в таком случае объяснил начальник отдела военного учета Харьковского ТЦК и СП подполковник Любомир Хомицкий.

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Что делать, если получили повестку, но не можете появиться

Если гражданин подписал повестку, но по определенным причинам не может прибыть в центр комплектования в указанный срок, он обязан как можно скорее, но не позднее трех суток от определенной даты и времени сообщить о причинах неявки.

Для этого военнообязанный может обратиться в ТЦК, указанный в повестке, с просьбой отложить прибытие, но не более чем на семь календарных дней.

Какие причины считаются уважительными для отсрочки визита в ТЦК

стихийные бедствия;

болезнь;

военные действия или их последствия;

другие обстоятельства, исключающие своевременное прибытие;

смерть близкого родственника (родителей, супругов, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника жены или мужа.

Напомним, мы объясняли, что означает статус "снятый с военного учета" и имеет ли право ТЦК требовать визит такого лица в учреждение.

Также адвокаты объяснили, почему следует брать с собой оригиналы документов в ТЦК.