Хвороби нервової системи, з якими не мобілізують - чи мобілізують з епілепсією

Хворий на епілепсію під час нападу. Фото: Pexels

Важка форма епілепсія звільняє військовозобов’язаного громадянина від мобілізації. Також право на відстрочку надає наявність у громадянина низки інших захворювань нервової системи.

Про це йдеться у матеріалі видання "Главком".

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Коли епілепсія звільняє від мобілізації

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території держави.

Від мобілізації звільняються громадяни, які мають проблеми зі здоров’ям — зокрема, низку захворювань нервової системи.

Так, відстрочку від мобілізації надає епілепсія — але тільки за наявності у хворого частих нападів або виражених психічних розладів.

Які ще хвороби нервової системи надають відстрочку

Також до списку захворювань, які звільняють від мобілізації, внесені менінгіт та енцефаліт.

Право на відстрочку надають наступні хвороби нервової системи:

запальні хвороби центральної нервової системи (мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребтовий абсцес);

хвороби ЦНС, що прогресують (системні атрофії, дегенеративні хвороби, паралічі й паралітичні стани, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, дистонії (окрім вегетосудинної), ДЦП, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші)

хвороби периферичної нервової системи, пов’язані з ураженням нервів, порушенням іннервації та больовим синдромом (нейропатії, міастенії, міопатії, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші), що швидко прогресують.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, наявність яких інфекційних хвороб звільняє від мобілізації.

Також ми повідомляли, з якими захворюваннями органів дихання не можуть призвати до ЗСУ.