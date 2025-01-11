Болезни нервной системы, с которыми не мобилизуют - мобилизуют ли с эпилепсией

Эпилепсия и другие нервные болезни, с которыми не мобилизуют
Тяжелая форма эпилепсия освобождает военнообязанного гражданина от мобилизации. Также право на отсрочку предоставляет наличие у гражданина ряда других заболеваний нервной системы.
Об этом говорится в материале издания "Главком".
Когда эпилепсия освобождает от мобилизации
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории государства.
От мобилизации освобождаются граждане, которые имеют проблемы со здоровьем — в частности, ряд заболеваний нервной системы.
Так, отсрочку от мобилизации предоставляет эпилепсия — но только при наличии у больного частых приступов или выраженных психических расстройств.
Какие еще болезни нервной системы предоставляют отсрочку
Также в список заболеваний, которые освобождают от мобилизации, внесены менингит и энцефалит.
Право на отсрочку предоставляют следующие болезни нервной системы:
- воспалительные болезни центральной нервной системы (миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс);
- прогрессирующие болезни ЦНС (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);
- болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), которые быстро прогрессируют.
Напомним, мы ранее писали о том, наличие каких инфекционных болезней освобождает от мобилизации.
Также мы сообщали, с какими заболеваниями органов дыхания не могут призвать в ВСУ.
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