Військово-реєстраційний документ у додатку "Дія". Фото: УНІАН

Повідомлення про нібито підготовлений виклик, отримане під час звичайної телефонної розмови, саме по собі не означає, що людина зобов’язана з’явитися до територіального центру комплектування. Особливо уважно слід ставитися до ситуацій, коли невідомий абонент просить передзвонити на інший номер або повідомляє про необхідність терміново зв’язатися з представниками ТЦК та СП.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, чи передбачений такий спосіб оповіщення українським законодавством і як діяти після подібних дзвінків, повідомляють Новини.LIVE.

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Як згідно із законом мають вручати повістки

Чинні норми не встановлюють телефонний дзвінок як самостійний спосіб повідомлення військовозобов’язаних про виклик до ТЦК. Тому усне повідомлення невідомої особи про наявність повістки не замінює офіційну процедуру і саме по собі не створює обов’язку прибути за вказаною адресою.

Порядок вручення документів регулюється постановою Кабінету міністрів № 560. Повістку можуть вручити особисто під підпис, зафіксувавши відмову від її отримання, або надіслати поштою з дотриманням передбачених вимог. Саме встановлена процедура, а не звичайна телефонна розмова, має значення з юридичної точки зору.

Юрій Айвазян підкреслює, що відмова реагувати на такий дзвінок сама по собі не є порушенням правил військового обліку й не тягне за собою відповідальності за статтею 210-1 КУпАП. Юрист звертає увагу на необхідність дотримання законних процедур під час виконання службових обов’язків представниками відповідних органів.

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Крім того, військовозобов’язаним рекомендують самостійно переконатися в актуальності своїх облікових даних. Для цього можна скористатися додатком "Резерв+", де відображається інформація про статус військового обліку, відстрочку або бронювання. Електронний документ формується на обмежений термін: не більше одного року, а за наявності відстрочки або бронювання його дія також залежить від терміну відповідної підстави.

У такій ситуації юрист радить дотримуватися кількох правил:

не передзвонювати на номери, які повідомляють невідомі абоненти;

самостійно перевірити відомості в "Резерв+";

зберегти актуальний електронний документ у форматі PDF із QR-кодом;

якщо відстрочка або бронювання не відображаються, з’ясувати причину та оновити інформацію;

за наявності відмітки про порушення або звернення до поліції надіслати до ТЦК офіційний запит для з’ясування підстав.

Телефонне повідомлення про повістку не слід сприймати як її офіційне вручення. Перевірка даних у "Резерв+" дозволить переконатися в актуальності відомостей про військовий облік і своєчасно звернути увагу на можливі неточності.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що співробітники ТЦК мобілізували чоловіка, якого було визнано непридатним до служби через проблеми зі здоров’ям, і цей висновок ніхто не скасовував.

Також Новини.LIVE писали, що втрата смартфона з додатком "Резерв+" може ускладнити перевірку військово-реєстраційних документів, але є спосіб уникнути неприємностей.