Военно-учетный документ в приложении "Дия". Фото: УНИАН

Сообщение о якобы подготовленной повестке, полученное во время обычного телефонного разговора, само по себе не означает, что человек обязан явиться в территориальный центр комплектования. Особенно внимательно стоит относиться к ситуациям, когда неизвестный абонент просит перезвонить на другой номер или сообщает о необходимости срочно связаться с представителями ТЦК и СП.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, предусмотрен ли такой способ оповещения украинским законодательством и как действовать после подобных звонков, сообщают Новини.LIVE.

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Как по закону должны вручать повестки

Действующие нормы не устанавливают телефонный звонок как самостоятельный способ оповещения военнообязанных о вызове в ТЦК. Поэтому устное сообщение неизвестного человека о наличии повестки не заменяет официальную процедуру и само по себе не создает обязанности прибыть по указанному адресу.

Порядок вручения документов регулируется постановлением Кабинета министров №560. Повестку могут вручить лично под подпись, зафиксировав отказ от ее получения, либо направить средствами почтовой связи с соблюдением предусмотренных требований. Именно установленная процедура, а не обычный телефонный разговор, имеет значение с юридической точки зрения.

Юрий Айвазян подчеркивает, что отказ реагировать на подобный звонок сам по себе не является нарушением правил воинского учета и не влечет ответственности по статье 210-1 КУоАП. Юрист обращает внимание на необходимость соблюдать законные процедуры при выполнении должностных обязанностей представителями соответствующих органов.

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Что проверить после подозрительного звонка

Дополнительно военнообязанным рекомендуют самостоятельно убедиться в актуальности своих учетных данных. Для этого можно воспользоваться приложением "Резерв+", где отображается информация о статусе воинского учета, отсрочке или бронировании. Электронный документ формируется на ограниченный срок: не более одного года, а при наличии отсрочки или бронирования его действие также зависит от срока соответствующего основания.

В подобной ситуации юрист советует придерживаться нескольких правил:

не перезванивать на номера, которые сообщают неизвестные абоненты;

самостоятельно проверить сведения в Резерв+;

сохранить актуальный электронный документ в формате PDF с QR-кодом;

если отсрочка или бронирование не отображаются, выяснить причину и актуализировать информацию;

при наличии отметки о нарушении или обращении в полицию направить в ТЦК официальный запрос для выяснения оснований.

Телефонное сообщение о повестке не следует воспринимать как ее официальное вручение. Проверка данных в "Резерв+" позволит убедиться в актуальности сведений о воинском учете и своевременно обратить внимание на возможные неточности.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что сотрудники ТЦК мобилизировали человека, который был признан не годным к службе из-за проблем со здоровьем, и это заключение никто не отменял.

Также Новини.LIVE писали, что потеря смартфона с приложением "Резерв+" может затруднить проверку военно-учетных документов, но есть способ избежать неприятностей.