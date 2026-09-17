Що робити, якщо в Резерв+ світяться два штрафи від ТЦК

Сповіщення прот штрафи в Резерв+ та оскарження. Фото: колаж Новини.LIVE

Якщо у "Резерв+" відображається два штрафи від ТЦК, один з яких неможливо сплатити, не варто панікувати. Доступні до оплати штрафи варто закрити якомога швидше, а ті, що "на розгляді", потребують очікування постанови. При цьому оборонні компанії мають право подавати таких співробітників з такими штрафами на бронювання без проблем.

На цьому наголосив юрист Станіслав Гіммельфарб, передає Новини.LIVE.

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Як діяти якщо в Резерв+ наявно два штрафи одразу

Коли військовозобов'язаний бачить у застосунку "Резерв+" одразу два штрафи від територіального центру комплектування, але кнопка оплати активна лише для одного з них, процес погашення боргів доведеться розділити на етапи. Стягнення, яке система вже дозволяє закрити, юристи радять сплачувати невідкладно.

Який вигляд можуть мати два одночасні штрафи. Фото: скриншот

Після переказу коштів необхідно просто оновити свій електронний військовий документ у смартфоні. Це автоматично скасує правопорушення, а "червона стрічка" назавжди зникне з екрана.

Що таке статус "на розгляді ТЦК" і чому не можна заплатити наперед

Щодо другого запису, який може висіти зі статусом "на розгляді ТЦК", внести гроші авансом за нього технічно неможливо. Така позначка свідчить про те, що відомство ще не сформувало остаточну постанову у цій справі.

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Згідно з офіційною процедурою, розгляд заяви працівниками військкомату має тривати не більше трьох діб. Тільки після винесення офіційного рішення в додатку з'явиться функція переказу коштів. Якщо ж статус залишається незмінним понад три дні, то варто особисто звертатися до установи, щоб з'ясувати причину затримки документів.

Чи блокують штрафи процес бронювання працівника

Портал "Дія" містить спеціальний алгоритм для підприємств оборонно-промислового комплексу та організацій, що є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.

Роботодавець має законне право один раз на рік забронювати співробітника з активними штрафами строком на 45 днів. Таким чином, компаніям не обов'язково чекати, поки підлеглий повністю врегулює всі питання з військкоматом і дочекається постанови по другому штрафу. Підприємство може розпочинати перевірку та подавати списки на бронювання паралельно з тим, як людина гасить свої наявні борги.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що в Україні жінки віком 18–60 років із медичною або фармацевтичною освітою, які придатні за станом здоров'я, зобов'язані перебувати на військовому обліку. У разі неоновлення даних або неявки за викликом без поважних причин ТЦК має право накласти штраф на жінок у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Повідомлення із запитом визнати порушення правил обліку можуть надходити у "Резерв+" неодноразово. ТЦК має право оформлювати такі постанови послідовно за кожне порушення окремо, причому процедура штрафування законно застосовується як за присутності особи, так і заочно.

А скасування штрафу від ТЦК через суд не забезпечує автоматичного повернення сплачених коштів. Громадянам необхідно пройти окрему процедуру повернення грошей з бюджету.