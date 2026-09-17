Что делать, если в «Резерв+» отображаются два штрафа от ТЦК

Уведомления о штрафах в Резерв+ и обжалование. Фото: коллаж Новини.LIVE

Если в "Резерв+" отображаются два штрафа от ТЦК, один из которых невозможно оплатить, не стоит паниковать. Штрафы, доступные к оплате, следует погасить как можно скорее, а те, что "на рассмотрении", требуют ожидания постановления. При этом оборонные компании имеют право без проблем подавать таких сотрудников с такими штрафами на бронирование.

Об этом заявил юрист Станислав Гиммельфарб, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как действовать, если в "Резерв+" есть сразу два штрафа

Когда военнообязанный видит в приложении "Резерв+" сразу два штрафа от территориального центра комплектования, но кнопка оплаты активна только для одного из них, процесс погашения долгов придется разделить на этапы. Штраф, который система уже позволяет погасить, юристы советуют оплатить незамедлительно.

Как могут выглядеть два одновременных штрафа. Фото: скриншот

После перевода средств необходимо просто обновить свой электронный военный документ в смартфоне. Это автоматически аннулирует правонарушение, а «красная лента» навсегда исчезнет с экрана.

Что такое статус "на рассмотрении ТЦК" и почему нельзя заплатить заранее

Что касается второй записи, которая может висеть со статусом «на рассмотрении ТЦК», внести деньги авансом за неё технически невозможно. Такая пометка свидетельствует о том, что ведомство ещё не сформировало окончательное постановление по этому делу.

Читайте также:

Согласно официальной процедуре, рассмотрение заявления сотрудниками военкомата должно длиться не более трёх суток. Только после вынесения официального решения в приложении появится функция перевода средств. Если же статус остается неизменным более трех дней, то стоит лично обратиться в учреждение, чтобы выяснить причину задержки документов.

Блокируют ли штрафы процесс бронирования работника

Портал "Дія" содержит специальный алгоритм для предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, имеющих критически важное значение для обеспечения потребностей ВСУ.

Работодатель имеет законное правоодин раз в год забронировать сотрудника с активными штрафами сроком на 45 дней. Таким образом, компаниям не обязательно ждать, пока подчиненный полностью урегулирует все вопросы с военкоматом и дождется постановления по второму штрафу. Предприятие может начинать проверку и подавать списки на резервирование параллельно с тем, как человек погашает свои имеющиеся долги.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что в Украине женщины в возрасте 18–60 лет с медицинским или фармацевтическим образованием, которые годны по состоянию здоровья, обязаны состоять на воинском учете. В случае не обновления данных или неявки по вызову без уважительных причин ТЦК имеет право наложить штраф на женщин в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Сообщения с запросом о признании нарушения правил учета могут поступать в "Резерв+" неоднократно. ТЦК имеет право оформлять такие постановления последовательно за каждое нарушение отдельно, причем процедура наложения штрафа законно применяется как в присутствии лица, так и заочно.

А отмена штрафа ТЦК через суд не обеспечивает автоматического возврата уплаченных средств. Гражданам необходимо пройти отдельную процедуру возврата денег из бюджета.