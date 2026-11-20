Інформування громадян в Україні. Фото: Getty Images

Суд у Дніпрі виніс ухвалу у справі водія, який під час спілкування з представниками ТЦК спробував покинути місце зупинки та став учасником ДТП. У результаті маневру було пошкоджено два припарковані автомобілі. Після зіткнення водій поїхав, не дочекавшись приїзду поліції.

Незважаючи на відсутність водія на судовому засіданні, матеріали справи розглянули та ухвалили рішення про його відповідальність, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Дніпро Оперативний".

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Подробиці інциденту в Дніпрі

Представники ТЦК проводили заходи з оповіщення та зупинили Honda. Водію запропонували проїхати до районного територіального центру для вручення повістки, однак він відмовився. Коли чоловік рушив, автомобіль зіткнувся з двома припаркованими поруч машинами. У результаті обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Після події щодо водія склали два адміністративні протоколи. Перший за статтею 124 КУпАП, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, яке спричинило пошкодження транспортних засобів. Другий за статтею 122-4 КУпАП за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Судове засідання відбулося 13 листопада, але водій на нього не з’явився.

Суд надсилав повідомлення на адресу проживання чоловіка, а також надсилав повідомлення на мобільний телефон. Поштові відправлення залишилися неотриманими, на SMS водій не відреагував. При цьому в матеріалах справи містилися схема ДТП, рапорти патрульних, зображення з камер відеоспостереження та пояснення очевидців. Цих матеріалів суду виявилося достатньо для розгляду справи без присутності водія.

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Обидва адміністративні матеріали об’єднали в одне провадження. Суд визнав водія винним за обома статтями, а остаточний розмір стягнення визначив у межах санкції за більш серйозне порушення: залишення місця ДТП. Розмір штрафу склав 3400 гривень. Додатково водій повинен сплатити 665,60 гривень судового збору.

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