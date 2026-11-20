Оповещение граждан в Украине. Фото: Getty Images

Суд в Днепре вынес постановление по делу автомобилиста, который во время общения с представителями ТЦК попытался покинуть место остановки и стал участником ДТП. В результате маневра были повреждены два припаркованных автомобиля. После столкновения водитель уехал, не дожидаясь приезда полиции.

Несмотря на отсутствие автомобилиста в судебном заседании, материалы дела рассмотрели и приняли решение о его ответственности, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Днепр Оперативный".

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Детали инцидента в Днепре

Представители ТЦК проводили мероприятия по оповещению и остановили Honda. Водителю предложили проехать в районный территориальный центр для вручения повестки, однако он отказался. Когда мужчина начал движение, автомобиль столкнулся с двумя припаркованными рядом машинами. В результате оба транспортных средства получили механические повреждения.

После происшествия в отношении водителя составили два административных протокола. Первый по статье 124 КУоАП, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств. Второй по статье 122-4 КУоАП за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Судебное заседание состоялось 13 ноября, но автомобилист на него не пришел.

Суд направлял уведомления по адресу проживания мужчины, а также отправлял сообщения на мобильный телефон. Почтовые отправления остались неполученными, на SMS водитель не отреагировал. При этом в материалах дела находились схема ДТП, рапорты патрульных, изображения с камер видеонаблюдения и объяснения очевидцев. Этих материалов суду оказалось достаточно для рассмотрения дела без присутствия автомобилиста.

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Оба административных материала объединили в одно производство. Суд признал водителя виновным по обеим статьям, а окончательное взыскание определил в пределах санкции за более серьезное нарушение: оставление места ДТП. Размер штрафа составил 3400 гривен. Дополнительно автомобилист должен уплатить 665,60 гривны судебного сбора.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, как военнослужащие могут избежать проверки ТЦК при оформлении увольнения по семейным обстоятельствам.

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