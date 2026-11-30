Військовослужбовець у тилу. Фото: Getty Images

Питання вікових обмежень для військовослужбовців знову опинилося в центрі обговорення після заяви народного депутата Олександра Федієнка. За його словами, профільний парламентський комітет підтримує ідею встановити вікову межу у 55 років для служби на бойових посадах. При цьому мова не йде про зниження загального мобілізаційного віку або автоматичне звільнення всіх військових після досягнення цього віку.

Законодавча ініціатива поки що не оформлена у вигляді законопроекту, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "ТСН".

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Чому обговорюють вікову межу

Одним з аргументів на користь змін Федієнко назвав високі фізичні та емоційні навантаження, пов’язані з виконанням бойових завдань. За його словами, у військовослужбовців старшого віку можуть виникати проблеми зі здоров’ям, які впливають на здатність виконувати таку роботу. Депутат також звернув увагу на випадки смертей внаслідок інфарктів та інсультів, про які, як він стверджує, говорять у військовому середовищі.

Питання стосується не лише бойових підрозділів

Ще однією темою обговорення стало розподіл військовослужбовців між бойовими та тиловими посадами. Федієнко заявив, що частину посад у підрозділах забезпечення може обіймати персонал, кваліфікація якого не відповідає виконуваним обов’язкам.

Представники профільного комітету звертаються до Генерального штабу з пропозицією проводити системні перевірки військових частин та аналізувати розподіл особового складу. Окремо депутат згадав петицію щодо зниження граничного віку перебування на військовій службі та в запасі, яку раніше направили на розгляд уряду.

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Пропозиція встановити вікову межу в 55 років для бойових посад поки що залишається на рівні обговорення. Для зміни чинних правил необхідна законодавча процедура, а готового законопроекту у Верховній Раді, за словами депутата, ще немає.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Міністерство оборони готує реформу, яка спростить проходження ВЛК для військовослужбовців та військовозобов’язаних громадян.

Також стало відомо, чому повістки з ТЦК періодично надходять навіть діючим військовослужбовцям. Прописано чіткий порядок дій для таких випадків.