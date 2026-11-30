Военнослужащий в тылу. Фото: Getty Images

Вопрос возрастных ограничений для военнослужащих вновь оказался в центре обсуждения после заявления народного депутата Александра Федиенко. По его словам, профильный парламентский комитет поддерживает идею установить предел в 55 лет для службы на боевых должностях. При этом речь не идет о снижении общего мобилизационного возраста или автоматическом увольнении всех военных после достижения этого возраста.

Законодательная инициатива пока не оформлена в виде законопроекта, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТСН".

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Почему обсуждают возрастной предел

Одним из аргументов в пользу изменений Федиенко назвал высокие физические и эмоциональные нагрузки, связанные с выполнением боевых задач. По его словам, у военнослужащих старшего возраста могут возникать трудности со здоровьем, которые влияют на возможность выполнять такую работу. Депутат также обратил внимание на случаи смертей вследствие инфарктов и инсультов, о которых, как он утверждает, говорят в военной среде.

Вопрос касается не только боевых подразделений

Еще одной темой обсуждения стало распределение военнослужащих между боевыми и тыловыми должностями. Федиенко заявил, что часть должностей в подразделениях обеспечения может занимать персонал, квалификация которого не соответствует выполняемым обязанностям.

Представители профильного комитета обращаются к Генеральному штабу с предложением проводить системные проверки воинских частей и анализировать распределение личного состава. Отдельно депутат упомянул петицию о снижении предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе, которую ранее направили на рассмотрение правительства.

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Предложение установить возрастной предел в 55 лет для боевых должностей пока остается на уровне обсуждения. Для изменения действующих правил необходима законодательная процедура, а готового законопроекта в Верховной Раде, по словам депутата, еще нет.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что Министерство обороны готовит реформу, которая упростит прохождение ВВК для военнослужащих и военнообязанных граждан.

Также стало известно о том, почему повестки из ТЦК периодически приходят даже действующим военнослужащим. Прописан четкий порядок действий для таких случаев.