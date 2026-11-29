Украинские военнослужащие во время тренировки. Фото: Getty Images

Получение повестки от территориального центра комплектования не всегда означает, что военнослужащий должен немедленно прибыть туда. Во время прохождения службы человек имеет особый правовой статус, который отличается от положения военнообязанных гражданских лиц. После зачисления в воинскую часть сведения об этом передаются в ТЦК, а самого военнослужащего снимают с соответствующего воинского учета.

Существуют ситуации, когда взаимодействие с центром комплектования все же необходимо, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП.

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Что происходит при зачислении в воинскую часть

Сразу после оформления военнослужащего в подразделение кадровая служба части направляет необходимые сведения в территориальный центр комплектования. Обычный порядок вызова военнообязанных гражданских лиц нельзя автоматически переносить на людей, которые уже проходят военную службу.

Если военнослужащий получил повестку, ему прежде всего следует выяснить, по какому вопросу его вызывают и какие действия от него ожидаются.

Когда может потребоваться повторный медицинский осмотр

Отдельный порядок предусмотрен для военнослужащих, которые находятся в отпуске для лечения после заболевания или полученного ранения, контузии, травмы либо увечья. Согласно положению о военно-врачебной экспертизе, в определенных случаях руководитель ТЦК может принять решение о проведении повторного медицинского осмотра по месту пребывания военнослужащего.

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Такая процедура нужна, чтобы определить дальнейшую пригодность к службе или необходимость продления лечения.

Если состояние здоровья не позволяет прибыть в ТЦК самостоятельно, рекомендуется:

незамедлительно письменно сообщить об этом руководителю территориального центра;

приложить медицинскую справку или другой документ, подтверждающий состояние здоровья;

дождаться разъяснений относительно дальнейшего порядка действий.

Почему важно согласовать действия с командованием

Военнослужащему не следует самостоятельно покидать место службы только из-за полученной повестки. О документе необходимо сообщить командиру и представителям кадрового подразделения, после чего уточнить цель вызова и согласовать дальнейшие шаги с командованием. Это позволит избежать недоразумений и действовать с учетом как требований законодательства, так и установленного порядка прохождения военной службы.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, кому из военнообязанных украинских мужчин придется пройти ВВК в 2027 году, и как теперь будет проходить процедура осмотра.

Также недавно стало известно о том, что изменение предельного возраста пребывания в запасе может затронуть и граждан, которых исключили из воинского учета еще до 2014 года.