Українські військовослужбовці під час тренування. Фото: Getty Images

Отримання повістки від територіального центру комплектування не завжди означає, що військовослужбовець повинен негайно прибути туди. Під час проходження служби людина має особливий правовий статус, який відрізняється від становища військовозобов’язаних цивільних осіб. Після зарахування до військової частини відомості про це передаються до ТЦК, а самого військовослужбовця знімають з відповідного військового обліку.

Існують ситуації, коли взаємодія з центром комплектування все ж необхідна, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП.

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Що відбувається під час зарахування до військової частини

Одразу після оформлення військовослужбовця у підрозділ кадрова служба частини надсилає необхідні відомості до територіального центру комплектування. Звичайний порядок призову військовозобов’язаних цивільних осіб не можна автоматично застосовувати до осіб, які вже проходять військову службу.

Якщо військовослужбовець отримав повістку, йому насамперед слід з’ясувати, з якого приводу його викликають і яких дій від нього очікують.

Коли може знадобитися повторний медичний огляд

Окремий порядок передбачено для військовослужбовців, які перебувають у відпустці для лікування після захворювання або отриманого поранення, контузії, травми чи каліцтва. Згідно з положенням про військово-лікарську експертизу, у певних випадках керівник ТЦК може прийняти рішення про проведення повторного медичного огляду за місцем перебування військовослужбовця.

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Така процедура потрібна для визначення подальшої придатності до служби або необхідності продовження лікування.

Якщо стан здоров’я не дозволяє прибути до ТЦК самостійно, рекомендується:

негайно письмово повідомити про це керівнику територіального центру;

додати медичну довідку або інший документ, що підтверджує стан здоров’я;

дочекатися роз’яснень щодо подальшого порядку дій.

Чому важливо узгодити дії з командуванням

Військовослужбовцю не слід самостійно залишати місце служби лише через отриману повістку. Про документ необхідно повідомити командира та представників кадрового підрозділу, після чого уточнити мету виклику та узгодити подальші кроки з командуванням. Це дозволить уникнути непорозумінь і діяти з урахуванням як вимог законодавства, так і встановленого порядку проходження військової служби.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, кому з військовозобов’язаних українських чоловіків доведеться пройти ВЛК у 2027 році, і як тепер відбуватиметься процедура огляду.

Також нещодавно стало відомо, що зміна граничного віку перебування в запасі може торкнутися й громадян, яких виключили з військового обліку ще до 2014 року.