Посібник для ТЦК — як мають діяти працівники під час мобілізації

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

Для працівників територіальних центрів комплектування створили посібник з правилами поведінки під час мобілізації. Загалом у ньому 50 сторінок.

Про це повідомляє NV у суботу, 31 травня.

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Перелік правил розробило командування Сухопутних військ. Начальник управління комунікацій Віталій Саранцев розповів, що посібник містить поради для працівників ТЦК, як запобігати конфліктним ситуаціям та реагувати на певні провокації.

Правила для працівників ТЦК. Фото: NV

Рекомендації для працівників ТЦК:

заборонено дискримінацію, приниження, переслідування;

не можна застосування сили, спецзасобів та зброї;

самоуправні затримання — неприпустимі. Всі дії повинні бути лише в межах чинного законодавства;

алгоритм взаємодії передбачає: назвати себе, показати посвідчення, а також доступно викласти причину звернення;

уникати жаргону, слухати, не перебивати;

бути обізнаним у законах;

пояснювати, навіщо потрібні документи, як їх буде використано;

впізнавати тригери (страх, нерозуміння). Діяти спокійно, використовувати фрази підтримки;

документувати всі інциденти.

Нагадаємо, Саранцев розповів, що мета нового посібника полягає у мінімізації напруги в суспільстві та запобіганні конфліктним ситуаціям.

Раніше у Хмельницькій області близько сто людей заблокували службовий автомобіль групи мобільного оповіщення. А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив провести розслідування.