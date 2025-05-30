Бійці з ТЦК у Кам’янці-Подільському - реакція Сирського

Головнокомандувач Олександр Сирський. Фото: Facebook Олександра Сирського

У Кам’янець-Подільському цивільні особи перешкоджали роботі представників ТЦК та СП. Головнокомандувач Олександр Сирський доручив військовій службі правопорядку ЗСУ провести службове розслідування інциденту.

Про це в повідомляє Військова служба правопорядку ЗСУ у п'ятницю, 30 травня.

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Що відомо про інцидент у Кам’янці-Подільському

Так, 29 травня в місті Кам’янець-Подільський стався інцидент між групою цивільних громадян та представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За попередньою інформацією, дії цивільних можуть бути кваліфіковані як перешкоджання законній діяльності військових.

У результаті сутички постраждали як військовослужбовці Збройних Сил України, так і цивільні особи. Крім того, було пошкоджено службовий транспортний засіб.

З метою з’ясування обставин конфлікту Головнокомандувач ЗСУ доручив Військовій службі правопорядку провести службове розслідування. Також триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження, якому сприяють правоохоронні органи.

У Військовій службі правопорядку наголосили, що в умовах повномасштабної війни особливо важливими є єдність суспільства, підтримка армії та повага до військовослужбовців. Саме ці цінності, за словами представників служби, є основою для спільної боротьби з російською агресією.

Нагадаємо, що Хмельницький обласний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив офіційний коментар стосовно подій, що відбулися в Кам’янці-Подільському. За даними установи, близько ста осіб умисно завадили виконанню службових обов’язків представниками Збройних сил, заблокувавши транспортний засіб мобільної групи оповіщення.

Крім того, у Харківській області поблизу автомобіля, що належить представнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, стався вибух. Унаслідок інциденту військовослужбовець зазнав серйозного поранення.