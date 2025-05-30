Бойцы из ТЦК в Каменце-Подольском - реакция Сырского

Главнокомандующий Александр Сырский. Фото: Facebook Александра Сырского

В Каменец-Подольском гражданские лица препятствовали работе представителей ТЦК и СП. Главнокомандующий Александр Сырский поручил военной службе правопорядка ВСУ провести служебное расследование инцидента.

Об этом в сообщает Военная служба правопорядка ВСУ в пятницу, 30 мая.

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Что известно об инциденте в Каменце-Подольском

Так, 29 мая в городе Каменец-Подольский произошел инцидент между группой гражданских граждан и представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

По предварительной информации, действия гражданских могут быть квалифицированы как препятствование законной деятельности военных.

В результате столкновения пострадали как военнослужащие Вооруженных Сил Украины, так и гражданские лица. Кроме того, было повреждено служебное транспортное средство.

С целью выяснения обстоятельств конфликта Главнокомандующий ВСУ поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование. Также продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, которому способствуют правоохранительные органы.

В Военной службе правопорядка отметили, что в условиях полномасштабной войны особенно важны единство общества, поддержка армии и уважение к военнослужащим. Именно эти ценности, по словам представителей службы, являются основой для совместной борьбы с российской агрессией.

Напомним, что Хмельницкий областной центр комплектования и социальной поддержки обнародовал официальный комментарий относительно событий, произошедших в Каменце-Подольском. По данным учреждения, около ста человек умышленно помешали выполнению служебных обязанностей представителями Вооруженных сил, заблокировав транспортное средство мобильной группы оповещения.

Кроме того, в Харьковской области вблизи автомобиля, принадлежащего представителю территориального центра комплектования и социальной поддержки, произошел взрыв. В результате инцидента военнослужащий получил серьезное ранение.