Бойцы из ТЦК в Каменце-Подольском - реакция Сырского

Сырский приказал расследовать избиение ТЦК в Каменце-Подольском
В Каменец-Подольском гражданские лица препятствовали работе представителей ТЦК и СП. Главнокомандующий Александр Сырский поручил военной службе правопорядка ВСУ провести служебное расследование инцидента.
Об этом в сообщает Военная служба правопорядка ВСУ в пятницу, 30 мая.
Что известно об инциденте в Каменце-Подольском
Так, 29 мая в городе Каменец-Подольский произошел инцидент между группой гражданских граждан и представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
По предварительной информации, действия гражданских могут быть квалифицированы как препятствование законной деятельности военных.
В результате столкновения пострадали как военнослужащие Вооруженных Сил Украины, так и гражданские лица. Кроме того, было повреждено служебное транспортное средство.
С целью выяснения обстоятельств конфликта Главнокомандующий ВСУ поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование. Также продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, которому способствуют правоохранительные органы.
В Военной службе правопорядка отметили, что в условиях полномасштабной войны особенно важны единство общества, поддержка армии и уважение к военнослужащим. Именно эти ценности, по словам представителей службы, являются основой для совместной борьбы с российской агрессией.
Напомним, что Хмельницкий областной центр комплектования и социальной поддержки обнародовал официальный комментарий относительно событий, произошедших в Каменце-Подольском. По данным учреждения, около ста человек умышленно помешали выполнению служебных обязанностей представителями Вооруженных сил, заблокировав транспортное средство мобильной группы оповещения.
Кроме того, в Харьковской области вблизи автомобиля, принадлежащего представителю территориального центра комплектования и социальной поддержки, произошел взрыв. В результате инцидента военнослужащий получил серьезное ранение.
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