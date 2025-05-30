У Хмельницькій області натовп напав на авто ТЦК

Люди оточили авто. Фото: скриншот

Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив офіційну заяву щодо інциденту, який стався в Кам’янці-Подільському. За повідомленням ТЦК, близько сотні громадян вчинили грубе перешкоджання законній діяльності військових, заблокувавши службовий автомобіль групи мобільного оповіщення.

Про це Хмельницький ОТЦК та СП повідомив у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Люди напали на автомобіль ТЦК у Кам'янці-Подільському

За наявною інформацією, автомобіль зазнав пошкоджень — зокрема, були порізані шини. На місце події прибули правоохоронці та військова служба правопорядку.

Реклама

Тривають слідчі дії, встановлюються особи порушників, документується кожен епізод правопорушення.

У ТЦК наголосили, що згідно зі статтею 114-1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ під час дії правового режиму воєнного стану може розцінюватися як державна зрада або інші злочини проти основ національної безпеки. Окрім цього, порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за статтями 342, 345 та 346 ККУ — за опір військовослужбовцям і правоохоронцям, пошкодження майна, хуліганські дії та втручання у виконання службових обов’язків.

Реклама

Заява Хмельницького ОТЦК та СП. Фото: скриншот

"У час, коли вся країна боронить свою незалежність, подібні прояви саботажу чи агресії проти законних дій представників Збройних Сил України підривають внутрішню безпеку та грають на руку агресору. Ми не маємо права розхитувати державу зсередини, коли наші воїни щодня гинуть за її цілісність. Кожен має зробити свій вибір: або стояти пліч-о-пліч у боротьбі за перемогу, або нести відповідальність перед Законом і совістю", — повідомили у ТЦК.

У заяві також підкреслено, що ЗСУ діють винятково в межах законних повноважень, і жодна спроба їм перешкодити не залишиться без відповідної правової оцінки.

Нагадаємо, кілька днів тому в Черкасах група осіб напала на працівників ТЦК.

Також у Полтавському ТЦК прокоментували інформацію, що у Кременчуці нібито мобілізували росіянина.