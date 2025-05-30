В Хмельницкой области толпа напала на авто ТЦК

Люди окружили авто. Фото: скриншот

Хмельницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки обнародовал официальное заявление относительно инцидента, который произошел в Каменце-Подольском. По сообщению ТЦК, около сотни граждан совершили грубое препятствование законной деятельности военных, заблокировав служебный автомобиль группы мобильного оповещения.

Об этом Хмельницкий ОТЦК и СП сообщил в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Люди напали на автомобиль ТЦК в Каменце-Подольском

По имеющейся информации, автомобиль получил повреждения - в частности, были порезаны шины. На место происшествия прибыли правоохранители и военная служба правопорядка.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются личности нарушителей, документируется каждый эпизод правонарушения.

В ТЦК отметили, что согласно статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, препятствование законной деятельности ВСУ во время действия правового режима военного положения может расцениваться как государственная измена или другие преступления против основ национальной безопасности. Кроме этого, нарушители могут быть привлечены к ответственности по статьям 342, 345 и 346 УКУ — за сопротивление военнослужащим и правоохранителям, повреждение имущества, хулиганские действия и вмешательство в исполнение служебных обязанностей.

Заявление Хмельницкого ОТЦК и СП. Фото: скриншот

"Во время, когда вся страна защищает свою независимость, подобные проявления саботажа или агрессии против законных действий представителей Вооруженных Сил Украины подрывают внутреннюю безопасность и играют на руку агрессору. Мы не имеем права расшатывать государство изнутри, когда наши воины ежедневно гибнут за его целостность. Каждый должен сделать свой выбор: или стоять бок о бок в борьбе за победу, или нести ответственность перед Законом и совестью", — сообщили в ТЦК.

В заявлении также подчеркнуто, что ВСУ действуют исключительно в рамках законных полномочий, и ни одна попытка им помешать не останется без соответствующей правовой оценки.

Напомним, несколько дней назад в Черкассах группа лиц напала на работников ТЦК.

Также в Полтавском ТЦК прокомментировали информацию, что в Кременчуге якобы мобилизовали россиянина.