Напад на працівників ТЦК у Черкасах — підозрюваних цивільних затримала поліція

Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: Нацполіція

У Черкасах поліція затримала групу з чотирьох осіб, трьох чоловіків та одну жінку, за підозрою у нападі на військовослужбовців Територіального центру комплектування (ТЦК). Правопорушникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області у вівторок, 27 травня.

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Напад на працівників ТЦК

Як повідомили правоохоронці, конфлікт між цивільними і працівниками ТЦК стався 26 травня на вулиці Різдвяній під час перевірки військово-облікових даних.

"Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це — троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка", — йдеться у повідомленні.

Слідчі дії. Фото: Нацполіція

В поліції додали, що наразі відкрито кримінальне провадження. Троє чоловіків затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

"Вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у хуліганстві. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років", — підсумували правоохоронці.

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Також ми писали, що у Кременчуці Полтавської області чоловіки напали на працівників Територіального центру комплектування.

А у Сухопутних військах відреагували на відеоматеріали в інтернеті, на яких громадяни перешкоджають роботі ТЦК та СП.