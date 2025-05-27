Нападение на работников ТЦК в Черкассах - подозреваемых гражданских задержала полиция

Правоохранители задерживают подозреваемого. Фото: Нацполиция

В Черкассах полиция задержала группу из четырех человек, трех мужчин и одну женщину, по подозрению в нападении на военнослужащих Территориального центра комплектования (ТЦК). Правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области во вторник, 27 мая.

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Нападение на работников ТЦК

Как сообщили правоохранители, конфликт между гражданскими и работниками ТЦК произошел 26 мая на улице Рождественской во время проверки военно-учетных данных.

"Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП. В рамках открытого уголовного производства полицейские за несколько часов идентифицировали и задержали нападавших. Это — трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина", — говорится в сообщении.

Следственные действия. Фото: Нацполиция

В полиции добавили, что сейчас открыто уголовное производство. Трое мужчин задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

"Решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении в хулиганстве. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет", — подытожили правоохранители.

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

Также мы писали, что в Кременчуге Полтавской области мужчины напали на работников Территориального центра комплектования.

А в Сухопутных войсках отреагировали на видеоматериалы в интернете, на которых граждане препятствуют работе ТЦК и СП.