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Для ТЦК создали пособие с правилами поведения — что известно

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Дата публикации 31 мая 2025 17:08
Пособие для ТЦК — как должны действовать работники во время мобилизации
Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Для работников территориальных центров комплектования создали пособие с правилами поведения во время мобилизации. Всего в нем есть 50 страниц.

Об этом сообщает NV в субботу, 31 мая.

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Правила поведения для ТЦК

Перечень правил разработало командование Сухопутных войск. Начальник управления коммуникаций Виталий Саранцев рассказал, что пособие содержит советы для работников ТЦК, как предотвращать конфликтные ситуации и реагировать на определенные провокации.

Правила для ТЦК
Правила для работников ТЦК. Фото: NV

Рекомендации для работников ТЦК:

  • запрещена дискриминация, унижение, преследование;
  • нельзя применение силы, спецсредств и оружия;
  • самоуправные задержания — недопустимы. Все действия должны быть только в рамках действующего законодательства;
  • алгоритм взаимодействия предусматривает: назвать себя, показать удостоверение, а также доступно изложить причину обращения;
  • избегать жаргона, слушать, не перебивать;
  • быть осведомленным в законах;
  • объяснять, зачем нужны документы, как они будут использованы;
  • узнавать триггеры (страх, непонимание). Действовать спокойно, использовать фразы поддержки;
  • документировать все инциденты.

Напомним, Саранцев рассказал, что цель нового пособия заключается в минимизации напряжения в обществе и предотвращении конфликтных ситуаций.

Ранее в Хмельницкой области около ста человек заблокировали служебный автомобиль группы мобильного оповещения. А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести расследование.

война правила конфликт мобилизация ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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