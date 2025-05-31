Пособие для ТЦК — как должны действовать работники во время мобилизации

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Для работников территориальных центров комплектования создали пособие с правилами поведения во время мобилизации. Всего в нем есть 50 страниц.

Об этом сообщает NV в субботу, 31 мая.

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Перечень правил разработало командование Сухопутных войск. Начальник управления коммуникаций Виталий Саранцев рассказал, что пособие содержит советы для работников ТЦК, как предотвращать конфликтные ситуации и реагировать на определенные провокации.

Правила для работников ТЦК. Фото: NV

Рекомендации для работников ТЦК:

запрещена дискриминация, унижение, преследование;

нельзя применение силы, спецсредств и оружия;

самоуправные задержания — недопустимы. Все действия должны быть только в рамках действующего законодательства;

алгоритм взаимодействия предусматривает: назвать себя, показать удостоверение, а также доступно изложить причину обращения;

избегать жаргона, слушать, не перебивать;

быть осведомленным в законах;

объяснять, зачем нужны документы, как они будут использованы;

узнавать триггеры (страх, непонимание). Действовать спокойно, использовать фразы поддержки;

документировать все инциденты.

Напомним, Саранцев рассказал, что цель нового пособия заключается в минимизации напряжения в обществе и предотвращении конфликтных ситуаций.

Ранее в Хмельницкой области около ста человек заблокировали служебный автомобиль группы мобильного оповещения. А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести расследование.