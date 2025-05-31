Пособие для ТЦК — как должны действовать работники во время мобилизации

Для ТЦК создали пособие с правилами поведения — что известно
Для работников территориальных центров комплектования создали пособие с правилами поведения во время мобилизации. Всего в нем есть 50 страниц.
Об этом сообщает NV в субботу, 31 мая.
Правила поведения для ТЦК
Перечень правил разработало командование Сухопутных войск. Начальник управления коммуникаций Виталий Саранцев рассказал, что пособие содержит советы для работников ТЦК, как предотвращать конфликтные ситуации и реагировать на определенные провокации.
Рекомендации для работников ТЦК:
- запрещена дискриминация, унижение, преследование;
- нельзя применение силы, спецсредств и оружия;
- самоуправные задержания — недопустимы. Все действия должны быть только в рамках действующего законодательства;
- алгоритм взаимодействия предусматривает: назвать себя, показать удостоверение, а также доступно изложить причину обращения;
- избегать жаргона, слушать, не перебивать;
- быть осведомленным в законах;
- объяснять, зачем нужны документы, как они будут использованы;
- узнавать триггеры (страх, непонимание). Действовать спокойно, использовать фразы поддержки;
- документировать все инциденты.
Напомним, Саранцев рассказал, что цель нового пособия заключается в минимизации напряжения в обществе и предотвращении конфликтных ситуаций.
Ранее в Хмельницкой области около ста человек заблокировали служебный автомобиль группы мобильного оповещения. А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести расследование.
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