Керівники ТЦК отримають посібники за новими правилами спілкування з військовозобов'язаними

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Командування Сухопутних військ ЗСУ впроваджує заходи щодо оптимізації діяльності територіальних центрів комплектування (ТЦК). Щоб у представників ТЦК було менше проблем з населенням, їм видали спеціальний підручник з правил спілкування з військовозобов'язаними.

Про це в етері Телемарафону заявив представник Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

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За словами Саранцева, розроблено спеціальний посібник для керівників ТЦК, який містить рекомендації щодо інструктування персоналу перед проведенням оповіщення та інших мобілізаційних дій. Мета цих заходів полягає у мінімізації напруги в суспільстві та запобіганні конфліктним ситуаціям.

"Така робота в нас проводиться, і вона проводиться по кількох напрямках. В цьому процесі вже було виконано низку заходів, було прийнято ряд рішень, в тому числі і непопулярних кадрових рішень", — зазначив Саранцев.

Представник Командування ЗСУ підкреслив, що постійно здійснюється моніторинг діяльності ТЦК, і за результатами аналізу інформації було встановлено, що кількість негативних повідомлень про діяльність центрів комплектування не перевищує 1% від загальної кількості мобілізованих.

Військове командування наголошує на тому, що багато матеріалів, які викликають обурення, є штучно сфабрикованими або вирваними з контексту.

Раніше повідомлялось, що главком Сирський доручив військовій службі правопорядку ЗСУ провести службове розслідування інциденту в Кам’янці-Подільському. Там цивільні особи перешкоджали роботі представників ТЦК та СП.

Також ми інформували, що у Харківській області поблизу автомобіля представника ТЦК стався вибух. Військовослужбовець зазнав серйозного поранення.