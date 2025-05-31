Руководители ТЦК получат пособия по новым правилам общения с военнообязанными

Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Командование Сухопутных войск ВСУ внедряет меры по оптимизации деятельности территориальных центров комплектования (ТЦК). Чтобы у представителей ТЦК было меньше проблем с населением, им выдали специальный учебник по правилам общения с военнообязанными.

Об этом в эфире Телемарафона заявил представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

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По словам Саранцева, разработано специальное пособие для руководителей ТЦК, которое содержит рекомендации по инструктированию персонала перед проведением оповещения и других мобилизационных действий. Цель этих мероприятий заключается в минимизации напряжения в обществе и предотвращении конфликтных ситуаций.

"Такая работа у нас проводится, и она проводится по нескольким направлениям. В этом процессе уже был выполнен ряд мероприятий, был принят ряд решений, в том числе и непопулярных кадровых решений", — отметил Саранцев.

Представитель Командования ВСУ подчеркнул, что постоянно осуществляется мониторинг деятельности ТЦК, и по результатам анализа информации было установлено, что количество негативных сообщений о деятельности центров комплектования не превышает 1% от общего количества мобилизованных.

Военное командование отмечает, что многие материалы, которые вызывают возмущение, являются искусственно сфабрикованными или вырванными из контекста.

Ранее сообщалось, что главком Сырский поручил военной службе правопорядка ВСУ провести служебное расследование инцидента в Каменце-Подольском. Там гражданские лица препятствовали работе представителей ТЦК и СП.

Также мы информировали, что в Харьковской области возле автомобиля представителя ТЦК произошел взрыв. Военнослужащий получил серьезное ранение.