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Головна ТЦК ДБР проводить масштабні обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні

ДБР проводить масштабні обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 11:07
Спецоперація Чесний призов: у понад 100 ТЦК відбуваються обшуки
Працівники ДБР проводять обшуки. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань проводить масштабну спецоперацію "Чесний призов" у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні. Слідчі дії одночасно тривають у понад 100 ТЦК різних рівнів у більшості регіонів країни. Правоохоронці перевіряють факти корупції, сприяння ухиленню від мобілізації та можливого перевищення службових повноважень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

ДБР
ДБР проводить спецоперацію в приміщенні ТЦК. Фото: ДБР

ДБР проводить спецоперацію "Чесний призов"

Зазначається, що операція проводиться у взаємодії з Генеральним штабом Збройних сил України. Основна увага слідчих зосереджена на можливих схемах сприяння ухиленню від мобілізації за грошову винагороду, а також на випадках перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК. Зокрема, перевіряються факти можливих побиттів і катувань військовозобов'язаних.

У Бюро наголосили, що йдеться не про реагування на окремий резонансний випадок, а про комплексне очищення системи територіальних центрів комплектування.

ДБР
Слідчі дії в ТЦК. Фото: ДБР

Після завершення слідчих дій ДБР очікує затримання окремих фігурантів та оголошення підозр у різних регіонах України.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на ТЦК пояснювали, за яких умов їхні військовослужбовці можуть застосовувати кайданки та сльозогінний газ. Використання спецзасобів допускається лише у передбачених законом випадках. Відповідні повноваження мають військовослужбовці ТЦК, а не цивільні працівники центрів комплектування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що поліція Івано-Франківської області заперечила інформацію про побиття військовозобов'язаного, який після контакту з працівниками ТЦК отримав переломи. Правоохоронці стверджують, що чоловік травмувався, намагаючись утекти, однак обставини інциденту продовжують з'ясовувати. Водночас за заявою потерпілого та повідомленням омбудсмена триває перевірка щодо можливого перевищення повноважень.

обшуки ДБР ТЦК та СП
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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