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Головна ТЦК У ТЦК розповіли, чи мають право їхні працівники використовувати кайданки та газ

У ТЦК розповіли, чи мають право їхні працівники використовувати кайданки та газ

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 15:49
Чи мають право працівники ТЦК використовувати спецзасоби: пояснення Полтавського ОТЦК
Т.в.о. начальника Полтавського ОТЦК та СП. Фото: Новини.LIVE

Працівникам територіальних центрів комплектування заборонено застосовувати до цивільних кайданки, газові балончики, гумові кийки та інші спецзасоби. Якщо такі випадки трапляються, це є порушенням дисципліни окремих військовослужбовців, а не дозволеною практикою.

Про це заявив т.в.о. начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Тарас Грінько під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

У ТЦК не мають права застосовувати кайданки, дубинки та газові балончики

За словами Грінька, йдеться, зокрема, про газові балончики, гумові кийки, кайданки, а також холодну чи вогнепальну зброю.

"Їм не дозволяється використовувати ніякі засоби проти цивільного населення: ні газові балончики, ні тим паче дубинки, кайданки, не дай Боже холодну або вогнепальну зброю. Це особиста недисциплінованість окремих військовослужбовців", — наголосив Грінько.

Він додав, що застосування таких засобів, якщо подібні випадки все ж трапляються, не є передбаченою практикою роботи ТЦК, а свідчить про порушення дисципліни окремими військовослужбовцями.

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Як писали Новини.LIVE, Міністерство оборони готує нові правила використання бодікамер військовослужбовцями ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Зокрема, працівникам центрів комплектування планують заборонити вимикати камери, а фото- і відеозаписи зобов'язати зберігати протягом 90 календарних днів. Такі зміни розробляють після рекомендацій Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ТЦК може ініціювати оголошення військовозобов'язаного в розшук у разі порушення правил військового обліку або вимог мобілізаційного законодавства. Як пояснила юристка, підставою для цього можуть стати адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водночас саме рішення має ухвалюватися відповідно до визначеної законом процедури.

Полтавська область газ ТЦК та СП
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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