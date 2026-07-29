Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В ТЦК рассказали, имеют ли право их сотрудники применять наручники и газ

В ТЦК рассказали, имеют ли право их сотрудники применять наручники и газ

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 15:49
Имеют ли право сотрудники ТЦК использовать специальные средства: разъяснение Полтавского ОТЦК
И.о. начальника Полтавского ОТЦК и СП. Фото: Новини.LIVE

Сотрудникам территориальных центров комплектования запрещено применять к гражданским лицам наручники, газовые баллончики, резиновые дубинки и другие спецсредства. Если такие случаи имеют место, это является нарушением дисциплины отдельных военнослужащих, а не разрешенной практикой.

Об этом заявил и.о. начальника Полтавского областного ТЦК и СП Тарас Гринько во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

В ВСК не имеют права применять наручники, дубинки и газовые баллончики

По словам Гринько, речь идет, в частности, о газовых баллончиках, резиновых дубинках, наручниках, а также холодном или огнестрельном оружии.

"Им не разрешается использовать никакие средства против гражданского населения: ни газовые баллончики, ни тем более дубинки, наручники, не дай Бог холодное или огнестрельное оружие. Это личная недисциплинированность отдельных военнослужащих", — подчеркнул Гринько.

Он добавил, что применение таких средств, если подобные случаи все же происходят, не является предусмотренной практикой работы ТЦК, а свидетельствует о нарушении дисциплины отдельными военнослужащими.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, Министерство обороны готовит новые правила использования бодикамер военнослужащими ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий. В частности, сотрудникам центров комплектования планируют запретить выключать камеры, а фото- и видеозаписи обязать хранить в течение 90 календарных дней. Такие изменения разрабатываются по рекомендациям Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Также Новини.LIVE сообщали, что ЦКК может инициировать объявление военнообязанного в розыск в случае нарушения правил воинского учета или требований мобилизационного законодательства. Как пояснила юрист, основанием для этого могут стать административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. При этом само решение должно приниматься в соответствии с установленной законом процедурой.

Полтавская область газ ТЦК и СП
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации