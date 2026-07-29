Имеют ли право сотрудники ТЦК использовать специальные средства: разъяснение Полтавского ОТЦК

И.о. начальника Полтавского ОТЦК и СП. Фото: Новини.LIVE

Сотрудникам территориальных центров комплектования запрещено применять к гражданским лицам наручники, газовые баллончики, резиновые дубинки и другие спецсредства. Если такие случаи имеют место, это является нарушением дисциплины отдельных военнослужащих, а не разрешенной практикой.

Об этом заявил и.о. начальника Полтавского областного ТЦК и СП Тарас Гринько во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

В ВСК не имеют права применять наручники, дубинки и газовые баллончики

По словам Гринько, речь идет, в частности, о газовых баллончиках, резиновых дубинках, наручниках, а также холодном или огнестрельном оружии.

"Им не разрешается использовать никакие средства против гражданского населения: ни газовые баллончики, ни тем более дубинки, наручники, не дай Бог холодное или огнестрельное оружие. Это личная недисциплинированность отдельных военнослужащих", — подчеркнул Гринько.

Он добавил, что применение таких средств, если подобные случаи все же происходят, не является предусмотренной практикой работы ТЦК, а свидетельствует о нарушении дисциплины отдельными военнослужащими.

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Также Новини.LIVE сообщали, что ЦКК может инициировать объявление военнообязанного в розыск в случае нарушения правил воинского учета или требований мобилизационного законодательства. Как пояснила юрист, основанием для этого могут стать административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. При этом само решение должно приниматься в соответствии с установленной законом процедурой.