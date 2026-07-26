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Главная ТЦК Юрист объяснила, при каких условиях ТЦК подает человека в розыск

Юрист объяснила, при каких условиях ТЦК подает человека в розыск

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 07:30
При каких условиях ТЦК подает человека в розыск - ответ юриста
Сотрудники ТЦК, приложение "Резерв+". Фото: "Армия Информ", РБК-Украина. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине военнообязанные граждане все чаще сталкиваются с тем, что во время военного положения их вносят в розыск через ТЦК. Однако не все понимают, при каких условиях это произошло, является ли этот процесс уголовным и могут ли объявить в розыск без суда.

Ответ на это в комментарии "Фактам ICTV" сказала адвокат, руководитель практики обслуживания частных клиентов и партнер АО Reliance Ирина Цыбко, передает Новини.LIVE.

По каким причинам ТЦК подает в розыск

Как пояснила юрист, фраза "розыск ТЦК" означает обращение территориального центра комплектования и социальной поддержки в Нацполицию с просьбой установить местонахождение военнообязанного и доставить его для оформления административного протокола.

По ее словам, инициировать такую процедуру ТЦК может в случае нарушения правил воинского учета либо требований законодательства о мобилизации, предусмотренных статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Основанием для подачи лица в розыск могут стать:

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  • неявка по повестке без уважительных причин (для уточнения учетных данных, прохождения ВЛК или по мобилизационному распоряжению);
  • невыполнение обязанности стать на воинский учет, в частности переселенцами, которые должны сделать это в семидневный срок;
  • отсутствие сведений о человеке либо несоответствие информации в Едином государственном реестре "Оберіг" или приложении "Резерв+";
  • уклонение от прохождения ВЛК или непредоставление сведений об изменении места жительства либо семейного положения.

Через сколько после повестки могут объявить в розыск

Цыбко отметила, что действующее законодательство не определяет конкретный срок, по истечении которого ТЦК вправе обратиться в полицию.

Что касается административного розыска, то, как объяснила адвокат, на практике факт неявки фиксируется уже в день, указанный в повестке. Если в последующие несколько дней военнообязанный не подтвердит уважительную причину отсутствия документами (например, болезнь или смерть близкого родственника), ТЦК направляет соответствующее обращение в Национальную полицию.

Иная ситуация возникает при уголовном розыске. Если речь идет о систематическом уклонении, например после прохождения ВЛК и получения боевой повестки, действия человека могут квалифицироваться по статьям 336 или 337 Уголовного кодекса Украины. В таком случае уже открывается уголовное производство.

Может ли ТЦК объявить в розыск без решения суда

"Да, но речь идет об административном доставке, а не уголовном розыске", — сказала юристка.

Она пояснила, что для направления запроса в Нацполицию об установлении местонахождения человека и его административном задержании (статьи 259 и 262 КУоАП) судебное решение не требуется. В таких случаях ТЦК действует в рамках своих административных полномочий.

Что же касается решения суда, а именно постановления следственного судьи, оно необходимо только тогда, когда человека объявляют в розыск в рамках уголовного производства.

Также адвокат обратила внимание на важный момент.

"Полиция по запросу ТЦК имеет право только задержать лицо и доставить его в ближайший ТЦК для составления протокола об административном правонарушении. Сам по себе ТЦК не является органом досудебного расследования и самостоятельно проводить розыскные действия на улицах не имеет права", — резюмировала Ирина Цыбко.

Как сообщали Новини.LIVE, по словам омбудсмена Ольги Решетиловой, реформа ТЦК за последние полгода практически не сдвинулась. Она выразила надежду, что новая команда Минобороны сможет перейти от заявлений к реальным результатам.

Также мы писали, по словам нардепа Алексея Гончаренко, Минобороны готовит изменения в правилах использования бодикамер военными ТЦК. В частности, им будем запрещено выключить их, а также записи должны будут храниться 90 дней.

мобилизация ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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