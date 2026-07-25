ТЦК запретят выключать бодикамеры во время мобилизации: что изменится

Сотрудники ТЦК задерживают мужчину, военный с ручкой и бумагой. Фото: "Суспільне Чернігів", Черкасский ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство обороны готовит изменения в правила использования нательных камер военнослужащими ТЦК и СП. В ходе мобилизационных мероприятий им планируется запретить выключать камеры, а фото- и видеозаписи будут обязаны хранить в течение 90 календарных дней. Такие изменения разрабатываются по рекомендациям Временной следственной комиссии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление народного депутата Украины Алексея Гончаренко в субботу, 25 июля.

ТЦК обяжут не выключать бодикамеры во время мобилизационных мероприятий

По словам парламентария Алексея Гончаренко, Министерство обороны дало ответ на рекомендации Временной следственной комиссии относительно использования бодикамер военнослужащими ТЦК и СП и уже готовит реализацию ряда решений.

В частности, ТЦК планируют обязать хранить фото- и видеоматериалы с нательных камер в течение 90 календарных дней. Кроме того, военнослужащим запретят выключать нательные камеры во время проведения мобилизационных мероприятий в зданиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также на прилегающей к ним территории.

Гончаренко отметил, что вопрос использования нательных камер неоднократно поднимался в ходе заседаний Временной следственной комиссии. По его словам, члены ВСК не раз сталкивались со случаями, когда в ходе проверки выяснялось, что у групп оповещения не было нательных камер, в помещениях ТЦК их выключали, а записи с камер были удалены.

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"Минобороны дало ответ на рекомендации ВСК относительно использования нательных камер военнослужащими и готовит реализацию следующих решений: обязать ТЦК хранить фотоматериалы и видеозаписи с камер в течение 90 календарных дней; запретить отключение нательных камер во время мобилизационных мероприятий в зданиях ТЦК и СП, а также на прилегающей территории.

Теперь благодаря решениям Временной следственной комиссии этот вопрос будет урегулирован, и в нашей стране станет меньше "бусификации", пыток наших граждан и других ужасов, которые почти на каждом заседании рассматриваются на ВСК", — написал Гончаренко.

Скриншот сообщения Гончаренко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что недавно глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что в Украине увеличивают количество групп оповещения ТЦК для выполнения установленных планов мобилизации. По его словам, из-за необходимости выполнять показатели система побуждает искать способы формального выполнения плана. В то же время Чмут подчеркнул, что мобилизацию следует реформировать, сделав акцент не на количестве, а на качестве комплектования войск.

Новини.LIVE также сообщали, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что все материалы о возможных нарушениях со стороны сотрудников ТЦК, переданные его офисом правоохранительным органам в 2026 году, стали основанием для возбуждения уголовных дел. По его словам, по части дел сотрудникам ТЦК уже сообщили о подозрении, а некоторых фигурантов взяли под стражу.