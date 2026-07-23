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Главная ТЦК В Украине расширяют группы оповещения ТЦК: глава организации "Вернись живым" объяснил причину

В Украине расширяют группы оповещения ТЦК: глава организации "Вернись живым" объяснил причину

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 21:40
Чмут рассказал, почему в Украине расширяют группы оповещения ТЦК
Тарас Чмут, сотрудники ТЦК. Фото: Українська правда, Суспільне Чернигов. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине увеличивают количество групп оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По мнению главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, это связано с необходимостью выполнять установленные показатели мобилизации. В то же время он считает, что действующая система нуждается в реформировании, а акцент следует делать на качестве мобилизации.

Об этом Чмут заявил в проекте "Української правды" "Дивись", передает Новини.LIVE.

Чмут считает, что Украине следует изменить подход к мобилизации

Говоря о недостатках нынешней системы мобилизации, Чмут заявил, что количество групп оповещения ТЦК, которые непосредственно занимаются мобилизационными мероприятиями, сейчас увеличивается.

"В каждом ТЦК и СП есть группы оповещения, которые, кстати, сейчас увеличиваются. Это тоже «затравочка» перед тем, как мы хотим реформировать систему. И эти группы ТЦК должны выполнить план", — сказал он.

По словам главы фонда, из-за установленных показателей ТЦК вынуждены искать способы их выполнения.

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"Потому что так устроена система — если ты не выполняешь план, то идешь вместо плана. Соответственно, они начинают создавать механизмы, как этот план обойти. Они набирают, кого могут набрать", — отметил Чмут.

Он также высказал мнение, что Украине стоит изменить подход к комплектованию войск.

"На мой взгляд, сейчас нужно мобилизовывать меньше, но качественнее", — подытожил Чмут.

Как писали Новини.LIVE, все материалы о возможных нарушениях со стороны сотрудников ТЦК, которые Офис омбудсмена передал правоохранительным органам в 2026 году, стали основанием для возбуждения уголовных дел. По словам Дмитрия Лубинца, по части дел фигурантам уже сообщили о подозрении. А некоторых сотрудников ТЦК взяли под стражу.

Также Лубинец сообщал, что в 2026 году правоохранительные органы возбудили более 30 уголовных дел в отношении сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В то же время он обратил внимание на отдельные случаи, когда расследования затягиваются, и пообещал добиваться оценки работы следователей и прокуроров по таким делам.

мобилизация ТЦК и СП Тарас Чмут
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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