Чмут розповів, чому в Україні розширюють групи оповіщення ТЦК

Тарас Чмут, працівники ТЦК. Фото: Українська правда, Суспільне Чернігів. Колаж: Новини.LIVE

В Україні збільшують кількість груп оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На думку голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, це пов'язано з необхідністю виконувати визначені показники мобілізації. Водночас він вважає, що чинна система потребує реформування, а акцент слід робити на якості мобілізації.

Про це Чмут заявив в проєкті "Української правди" "Дивись", передає Новини.LIVE.

Чмут вважає, що Україні слід змінити підхід до мобілізації

Говорячи про недоліки нинішньої системи мобілізації, Чмут заявив, що кількість груп оповіщення ТЦК, які безпосередньо займаються мобілізаційними заходами, зараз збільшують.

"В кожного ТЦК та СП є групи оповіщення, які, до речі, зараз збільшуються. Це теж "затравочка" до того, як ми хочемо реформувати систему. І ці групи ТЦК мають виконати план", — сказав він.

За словами голови фонду, через встановлені показники ТЦК змушені шукати способи їх виконання.

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"Бо так побудована система — якщо ти не виконуєш план, то йдеш замість плану. Відповідно, вони починають створювати механізми, як цей план обманути. Вони набирають, кого можуть набрати", — зазначив Чмут.

Він також висловив думку, що Україні варто змінити підхід до комплектування війська.

"На мою думку, зараз треба мобілізовувати менше, але якісніше", — підсумував Чмут.

Як писали Новини.LIVE, усі матеріали про можливі порушення з боку працівників ТЦК, які Офіс омбудсмана передав правоохоронцям у 2026 році, стали підставою для відкриття кримінальних проваджень. За словами Дмитра Лубінця, у частині справ фігурантам уже повідомили про підозру. А деяких працівників ТЦК взяли під варту.

Також Лубінець повідомляв, що у 2026 році правоохоронці відкрили понад 30 кримінальних проваджень щодо працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Водночас він звернув увагу на окремі випадки, коли розслідування затягуються, та пообіцяв домагатися оцінки роботи слідчих і прокурорів у таких справах.