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Главная ТЦК Решетилова: реформа ТЦК за последние полгода не сдвинулась с мертвой точки

Решетилова: реформа ТЦК за последние полгода не сдвинулась с мертвой точки

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 17:17
Реформа ТЦК не продвинулась за полгода: заявление Решетиловой
Военный омбудсмен Ольга Решетилова. Фото: Решетилова/Facebook

Реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки за последние полгода фактически не продвинулась. В Офисе военного омбудсмена заявили, что, несмотря на многочисленные обсуждения и подготовленные предложения, практических изменений так и не произошло. Там выразили надежду, что новая команда Министерства обороны сможет перейти от заявлений к реальному внедрению реформы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление военного омбудсмена Ольги Решетиловой в эфире "Радио Свобода".

Решетилова о реформе ТЦК

По словам Ольги Решетиловой, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно ставил задачу реформировать систему мобилизации, однако ни одной из предыдущих команд так и не удалось реализовать эти изменения. Она подчеркнула, что реформа должна охватывать не только работу ТЦК, но и упорядочение государственных реестров, в частности системы "Оберіг", в которой, по ее словам, до сих пор остается значительное количество дублирующихся записей.

"Это начинается с таких элементарных вещей, как наведение порядка в системе "Оберіг", потому что там очень часто дублируются данные. Около 20 %, если не ошибаюсь, — это те, кто уже служит в армии. Словом, начиная с налаживания этой системы и заканчивая реформой ТЦК. И мы, как Офис военного омбудсмена, направляли предыдущему министру Михаилу Федорову и еще более предыдущему Денису Шмыгалю предложения по реформированию ТЦК. Но за это время мы не увидели никаких действенных шагов, кроме каких-то декларативных заявлений", — сказала Решетилова.

Военный омбудсмен также рассказала, что Офис военного омбудсмена с самого начала был вовлечен в обсуждение будущей реформы вместе с тогдашним руководством Министерства обороны. По ее словам, представители министерства представили свое видение изменений, а рабочие совещания по реформированию ТЦК проводились регулярно. В то же время, несмотря на многочисленные встречи и обсуждения, реального прогресса во внедрении реформы не было.

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"Мне кажется, что впервые я пришла в команду министра где-то в феврале, и мы видели презентации их идей о том, как будут реформированы ТЦК. Мы ходили на совещания по этой реформе как на работу. И каждый раз мы слышали одно и то же — мы не видели прогресса во внедрении этой реформы. На самом деле, и это ни в коем случае не укол, я прекрасно понимаю всю сложность. Но да, это факт: за полгода мы не продвинулись в реформе мобилизации даже на полшага. Это факт", — сказала Решетилова.

Отдельно она обратила внимание на то, что реформирование ТЦК невозможно без комплексной работы на государственном уровне. По словам омбудсмена, для этого необходимы изменения в законодательстве, взаимодействие с Верховной Радой и другими государственными органами. Именно на этом этапе, по её мнению, были "определённые недоработки".

В то же время Решетилова выразила надежду, что после смены руководства Министерства обороны процесс реформирования мобилизационной системы наконец перейдет от многочисленных обсуждений и деклараций к практической реализации запланированных изменений.

Новини.LIVE сообщали, что в Хмельницкой области разразился скандал после сообщений о том, что сотрудники ТЦК якобы приковали 61-летнего мужчину наручниками к автомобилю и избили его. Омбудсмен Дмитрий Лубинец взял инцидент под личный контроль и направил срочные обращения в ГБР, Минобороны и Генштаб для проверки обстоятельств. Он подчеркнул, что виновные должны понести ответственность, а защита государства не может осуществляться ценой нарушения прав человека.

Новини.LIVE также сообщали, что Верховный Суд закрыл уголовное дело в отношении мужчины, которого приговорили к трем годам лишения свободы за якобы уклонение от мобилизации. Суд установил, что еще в 1999 году его фактически исключили из воинского учета по причине негодности к военной службе по состоянию здоровья, несмотря на иную формулировку в документах. Также суд отметил, что нормы о повторном медосмотре таких лиц вступили в силу только в 2024 году.

реформы ТЦК и СП Ольга Решетилова
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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