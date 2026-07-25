Реформа ТЦК не просунулася за пів року: заява Решетилової

Військова омбудсманка Ольга Решетилова. Фото: Решетилова/Facebook

Реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за останні пів року фактично не просунулася. В Офісі військового омбудсмана заявили, що попри численні обговорення та підготовлені пропозиції, практичних змін так і не відбулося. Там висловили сподівання, що нова команда Міністерства оборони зможе перейти від заяв до реального впровадження реформи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву військової омбудсманки Ольги Решетилової в ефірі "Радіо Свобода".

Решетилова про реформу ТЦК

За словами Ольги Решетилової, Президент України Володимир Зеленський неодноразово ставив завдання реформувати систему мобілізації, однак жодній із попередніх команд так і не вдалося реалізувати ці зміни. Вона наголосила, що реформа має охоплювати не лише роботу ТЦК, а й упорядкування державних реєстрів, зокрема системи "Оберіг", у якій, за її словами, досі залишається значна кількість дубльованих записів.

"Це починається з таких елементарних речей, як навести порядок у системі "Оберіг", тому що там дуже часто дубльовані дані. Близько 20%, якщо не помиляюсь, це ті, хто уже служить у війську. Словом, починаючи від налагодження цієї системи і закінчуючи реформою ТЦК. І ми, як Офіс військового омбудсмана, надавали попередньому міністру Михайлу Федорову та ще попередньому Денису Шмигалю пропозиції по реформуванню ТЦК. Але протягом цього часу ми не побачили жодних дієвих рухів, окрім якихось декларативних заяв", — сказала Решетилова.

Військова омбудсманка також розповіла, що Офіс військового омбудсмана від початку був залучений до обговорення майбутньої реформи разом із тодішнім керівництвом Міністерства оборони. За її словами, представники міністерства презентували власне бачення змін, а робочі наради щодо реформування ТЦК відбувалися регулярно. Водночас, попри численні зустрічі та обговорення, реального просування у впровадженні реформи не було.

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"Мені здається, що вперше я прийшла до команди міністра десь у лютому, і ми бачили презентації їхніх ідей, як будуть реформовані ТЦК. Ми на наради ходили як на роботу щодо цієї реформи. І кожен раз ми чули одне і те саме – ми не бачили руху у впровадженні цієї реформи. Насправді, і це не шпилька жодним чином, я прекрасно розумію складність. Але так, це факт: за пів року не просунулись у реформі мобілізації навіть на пів кроку. Це факт", — сказала Решетилова.

Окремо вона звернула увагу, що реформування ТЦК неможливе без комплексної роботи на рівні держави. За словами омбудсманки, для цього необхідні зміни до законодавства, взаємодія з Верховною Радою та іншими державними органами. Саме на цьому етапі, на її думку, були "певні недопрацювання".

Водночас Решетилова висловила сподівання, що після зміни команди Міністерства оборони процес реформування мобілізаційної системи нарешті перейде від численних обговорень і декларацій до практичного втілення запланованих змін.

Новини.LIVE інформували, що на Хмельниччині спалахнув скандал після повідомлень про те, що працівники ТЦК нібито прикували 61-річного чоловіка наручниками до автомобіля та побили його. Омбудсман Дмитро Лубінець взяв інцидент під особистий контроль і направив термінові звернення до ДБР, Міноборони та Генштабу для перевірки обставин. Він наголосив, що винні мають понести відповідальність, а захист держави не може здійснюватися ціною порушення прав людини.

Новини.LIVE також писали, що Верховний Суд закрив кримінальне провадження щодо чоловіка, якого засудили до трьох років ув'язнення за нібито ухилення від мобілізації. Суд встановив, що ще у 1999 році його фактично виключили з військового обліку через непридатність до військової служби за станом здоров'я, попри інше формулювання в документах. Також суд зазначив, що норми про повторний медогляд таких осіб набули чинності лише у 2024 році.