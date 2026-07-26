За яких умов ТЦК оголошує особу в розшук — відповідь юриста

Співробітники ТЦК, додаток "Резерв+". Фото: "Армія Інформ", РБК-Україна. Колаж: Новини.LIVE

В Україні військовозобов'язані громадяни дедалі частіше стикаються з тим, що під час воєнного стану їх заносять до розшуку через ТЦК. Однак не всі розуміють, за яких умов це сталося, чи є цей процес кримінальним і чи можуть оголосити в розшук без суду.

Відповідь на це в коментарі "Фактам ICTV" надала адвокат, керівник практики обслуговування приватних клієнтів та партнер АТ "Reliance" Ірина Цибко, передає Новини.LIVE.

З яких причин ТЦК подає запит на розшук

Як пояснила юристка, фраза "розшук ТЦК" означає звернення територіального центру комплектування та соціальної підтримки до Нацполіції з проханням встановити місцеперебування військовозобов’язаного та доправити його для оформлення адміністративного протоколу.

За її словами, ініціювати таку процедуру ТЦК може у разі порушення правил військового обліку або вимог законодавства про мобілізацію, передбачених статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Підставою для оголошення особи в розшук можуть стати:

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неявка за повісткою без поважних причин (для уточнення облікових даних, проходження ВЛК або за мобілізаційним розпорядженням);

невиконання обов’язку стати на військовий облік, зокрема переселенцями, які повинні зробити це протягом семи днів;

відсутність відомостей про особу або невідповідність інформації в Єдиному державному реєстрі "Оберіг" або додатку "Резерв+";

ухилення від проходження ВЛК або ненадання відомостей про зміну місця проживання чи сімейного стану.

Через скільки після отримання повістки можуть оголосити в розшук

Цибко зазначила, що чинне законодавство не визначає конкретний термін, після закінчення якого ТЦК має право звернутися до поліції.

Що стосується адміністративного розшуку, то, як пояснила адвокат, на практиці факт неявки фіксується вже в день, зазначений у повістці. Якщо протягом наступних кількох днів військовозобов’язаний не підтвердить поважну причину відсутності документами (наприклад, хвороба або смерть близького родича), ТЦК надсилає відповідне звернення до Національної поліції.

Інша ситуація виникає у разі кримінального розшуку. Якщо йдеться про систематичне ухилення, наприклад після проходження ВЛК та отримання бойової повістки, дії особи можуть кваліфікуватися за статтями 336 або 337 Кримінального кодексу України. У такому випадку вже порушується кримінальне провадження.

Чи може ТЦК оголосити особу в розшук без рішення суду

"Так, але йдеться про адміністративне доправлення, а не кримінальний розшук", — сказала юристка.

Вона пояснила, що для направлення запиту до Нацполіції щодо встановлення місцезнаходження особи та її адміністративного затримання (статті 259 та 262 КУпАП) судове рішення не потрібне. У таких випадках ТЦК діє в межах своїх адміністративних повноважень.

Що ж стосується рішення суду, а саме постанови слідчого судді, то воно необхідне лише тоді, коли особу оголошують у розшук у рамках кримінального провадження.

Також адвокат звернула увагу на важливий момент.

"Поліція на запит ТЦК має право лише затримати особу та доправити її до найближчого ТЦК для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Сам по собі ТЦК не є органом досудового розслідування і самостійно проводити розшукові дії на вулицях не має права", — підсумувала Ірина Цибко.

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами омбудсмена Ольги Решетилової, реформа ТЦК за останні півроку практично не просунулася. Вона висловила надію, що нова команда Міноборони зможе перейти від заяв до реальних результатів.

Також ми писали, що, за словами нардепа Олексія Гончаренка, Міноборони готує зміни до правил використання бодікамер військовими ТЦК. Зокрема, їм буде заборонено вимикати їх, а також записи повинні зберігатися 90 днів.