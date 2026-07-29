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Головна ТЦК Переломи після зустрічі з ТЦК: поліція заперечує побиття військовозобов'язаного

Переломи після зустрічі з ТЦК: поліція заперечує побиття військовозобов'язаного

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 08:25
Поліція Івано-Франківська прокоментувала травмування чоловіка під час мобілізації
Поліцейський, працівники ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Патрульна поліція Одеської області, armyinform.com. Колаж: Новини.LIVE

В Івано-Франківську чоловіка з переломами руки та ноги доправили до ТЦК. Правоохоронці стверджують, що не били потерпілого: він травмувався сам. Під час утечі від патруля військовозобов'язаний перечепився через велосипед і впав.

Про це 22 липня повідомив начальник поліції Івано-Франківської області Роман Іващенко, передає Новини.LIVE.

Як коментує інцидент поліція

Інцидент стався ще у травні під час спільних патрулювань правоохоронців та представників ТЦК. За словами керівника обласної поліції, одразу після події призначили службове розслідування — факт побиття не підтвердили.

"Було встановлено, що поліцейські, які були задіяні до спільних нарядів із ТЦК, не застосовували до чоловіка фізичної сили. За матеріалами перевірки, чоловік, побачивши поліцейських, почав швидко йти. Поруч він віз велосипед і далі перечепився через двоколісний транспортний засіб та впав", — зазначив Роман Іващенко.

Правоохоронці перевірили документи перехожого — з'ясувалося, що чоловік порушив правила військового обліку, тому його спочатку доправили до ТЦК, а згодом відвезли до лікарні.

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Триває досудове розслідування. Справа перебуває під особистим контролем очільника поліції області. Слідству передали всі наявні матеріали, щоб з'ясувати подробиці події та оцінити дії кожного учасника.

"Якщо факти порушень підтвердяться, рішення будуть принциповими, законними та невідворотними", — запевнив  начальник поліції Івано-Франківської області.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця писав, що працівники ТЦК та СП мобілізували людину з карликовістю. За декілька днів після призову чоловік потрапив до лікарні. Наразі його лікування фінансує держава.

Також Новини.LIVE з посиланням на омбудсмана Лубінця повідомляв, що від початку року правоохоронці відкрили понад 30 кримінальних проваджень щодо працівників ТЦК та СП. В окремих випадках розслідування затягується. Попри це, на думку Уповноваженого Верховної Ради із прав людини, ситуація кардинально змінилася на краще.

побиття мобілізація ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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