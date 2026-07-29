Полиция Ивано-Франковска прокомментировала случай травмирования мужчины во время мобилизации

Полицейский, сотрудники ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Одесской области, armyinform.com. Коллаж: Новини.LIVE

В Ивано-Франковске мужчину с переломами руки и ноги доставили в ТЦК. Правоохранители утверждают, что не били потерпевшего: он получил травмы самостоятельно. Во время побега от патруля военнообязанный споткнулся об велосипед и упал.

Об этом 22 июля сообщил начальник полиции Ивано-Франковской области Роман Иващенко, передает Новини.LIVE.

Как комментирует инцидент полиция

Инцидент произошел еще в мае во время совместных патрулирований правоохранителей и представителей ТЦК. По словам руководителя областной полиции, сразу после происшествия назначили служебное расследование — факт избиения не подтвердился.

"Было установлено, что полицейские, задействованные в совместных нарядах с ТЦК, не применяли к мужчине физическую силу. По материалам проверки, мужчина, увидев полицейских, начал быстро уходить. Рядом он вез велосипед, после чего споткнулся о двухколесное транспортное средство и упал", — отметилРоман Иващенко.

Правоохранители проверили документы прохожего — выяснилось, что мужчина нарушил правила воинского учета, поэтому его сначала доставили в ТЦК, а затем отвезли в больницу.

Читайте также:

Продолжается досудебное расследование. Дело находится под личным контролем главы полиции области. Следствию передали все имеющиеся материалы, чтобы выяснить подробности происшествия и оценить действия каждого участника.

"Если факты нарушений подтвердятся, решения будут принципиальными, законными и неизбежными", — заверил начальник полиции Ивано-Франковской области.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца сообщал, что сотрудники ТЦК и СП мобилизовали человека с карликовостью. Через несколько дней после призыва мужчина попал в больницу. В настоящее время его лечение финансирует государство.

Также Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Лубинца сообщал, что с начала года правоохранительные органы возбудили более 30 уголовных дел в отношении сотрудников ТЦК и СП. В отдельных случаях расследование затягивается. Несмотря на это, по мнению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ситуация кардинально изменилась к лучшему.