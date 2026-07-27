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Головна ТЦК У Вінницькому ТЦК заявили про напад із ножем на військовослужбовця

У Вінницькому ТЦК заявили про напад із ножем на військовослужбовця

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 00:02
У Вінницькому ТЦК повідомили про напад із ножем на військовослужбовця
Працівники ТЦК, патрульна поліція. Фото: Армія Інформ/патрульна поліція Одеси. Колаж: Новини.LIVE

У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили про напад на військовослужбовця групи оповіщення. За даними ТЦК, інцидент стався 25 липня під час доставлення чоловіка, який із 2025 року перебував у розшуку як порушник військового обліку, для уточнення військово-облікових даних.

Про це повідомила пресслужба Вінницького обласного ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Інцидент із ТЦК у Вінниці

За інформацією пресслужби, під час доставлення чоловік почав агресивно поводитися, нецензурно висловлювався на адресу військовослужбовців, після чого дістав розкладний ніж і завдав поранення одному з представників групи оповіщення.

У Вінницькому ТЦК заявили про напад із ножем на військовослужбовця - фото 1
Пост Вінницького ТЦК та СП. Фото: скриншот

Постраждалому надали медичну допомогу. У ТЦК зазначили, що його стан оцінюється як задовільний. Нападника затримали відповідно до чинного законодавства. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження. У ТЦК наголосили, що чоловікові загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу України.

У відомстві також нагадали, що перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, умисне заподіяння тілесних ушкоджень або посягання на життя військовослужбовця є тяжкими злочинами та можуть каратися позбавленням волі, зокрема довічним.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Міністерство оборони поступово посилює контроль за проведенням заходів оповіщення та мобілізації. Одним із кроків стало запровадження бодікамер для військовослужбовців ТЦК та СП, що має забезпечити фіксацію їхніх дій, підвищити прозорість роботи та допомогти у розгляді спірних ситуацій і можливих порушень.

Як повідомляли Новини.LIVE, питання реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки неодноразово порушувалося після численних скарг громадян на їхню роботу. Для напрацювання змін були створені робочі групи та підготовлені рекомендації, зокрема щодо підвищення прозорості діяльності ТЦК, посилення контролю та вдосконалення процедур. Водночас, за оцінкою Офісу військового омбудсмана, суттєвого практичного прогресу в реалізації реформи наразі не відбулося.

Вінниця мобілізація ТЦК та СП
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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