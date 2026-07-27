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Главная ТЦК В Винницком ТЦК сообщили о нападении с ножом на военнослужащего

В Винницком ТЦК сообщили о нападении с ножом на военнослужащего

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 00:02
В Винницком ТЦК сообщили о нападении с ножом на военнослужащего
Сотрудники ТЦК, патрульная полиция. Фото: Армия Информ/патрульная полиция Одессы. Коллаж: Новини.LIVE

В Винницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки сообщили о нападении на военнослужащего группы оповещения. По данным ТЦК, инцидент произошел 25 июля во время доставки мужчины, который с 2025 года находился в розыске как нарушитель воинского учета, для уточнения воинско-учетных данных.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкого областного ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Инцидент с ТЦК в Виннице

По информации пресс-службы, во время доставки мужчина начал вести себя агрессивно, нецензурно выражался в адрес военнослужащих, после чего достал складной нож и нанес ранение одному из представителей группы оповещения.

В Винницком ТЦК сообщили о нападении с ножом на военнослужащего - фото 1
Пост Винницкого ТЦК и СП. Фото: скриншот

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. В ТЦК отметили, что его состояние оценивается как удовлетворительное. Нападавший был задержан в соответствии с действующим законодательством. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В ТЦК подчеркнули, что мужчине грозит ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве также напомнили, что препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, умышленное причинение телесных повреждений или посягательство на жизнь военнослужащего являются тяжкими преступлениями и могут наказываться лишением свободы, в том числе пожизненным.

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Как сообщали Новини.LIVE, Министерство обороны постепенно усиливает контроль за проведением мероприятий по оповещению и мобилизации. Одним из шагов стало внедрение бодикамер для военнослужащих ТЦК и СП, что должно обеспечить фиксацию их действий, повысить прозрачность работы и помочь в рассмотрении спорных ситуаций и возможных нарушений.

Как сообщали Новини.LIVE, вопрос реформирования территориальных центров комплектования и социальной поддержки неоднократно поднимался после многочисленных жалоб граждан на их работу. Для разработки изменений были созданы рабочие группы и подготовлены рекомендации, в частности по повышению прозрачности деятельности ТЦК, усилению контроля и совершенствованию процедур. В то же время, по оценке Офиса военного омбудсмена, существенного практического прогресса в реализации реформы пока не произошло.

Винница мобилизация ТЦК и СП
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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