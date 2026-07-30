Спецоперация «Честный призыв»: в более чем 100 ТЦК проводятся обыски

Сотрудники ГБР проводят обыски. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв" в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по всей Украине. Следственные действия одновременно ведутся в более чем 100 ТЦК разных уровней в большинстве регионов страны. Правоохранители проверяют факты коррупции, содействия уклонению от мобилизации и возможного превышения служебных полномочий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

ГБР проводит спецоперацию в помещении ТЦК. Фото: ГБР

ГБР проводит спецоперацию "Честный призыв"

Отмечается, что операция проводится во взаимодействии с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Основное внимание следователей сосредоточено на возможных схемах содействия уклонению от мобилизации за денежное вознаграждение, а также на случаяхпревышения служебных полномочий военнослужащими ТЦК. В частности, проверяются факты возможных избиений и пыток военнообязанных.

В Бюро подчеркнули, что речь идет не о реагировании на отдельный резонансный случай, а о комплексной очистке системы территориальных центров комплектования.

Следственные действия в ТЦК. Фото: ГБР

По завершении следственных действий ГБР ожидает задержания отдельных фигурантов и объявления подозрений в различных регионах Украины.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ТЦК объясняли, при каких условиях их военнослужащие могут применять наручники и слезоточивый газ. Использование спецсредств допускается только в предусмотренных законом случаях. Соответствующими полномочиями обладают военнослужащие ТЦК, а не гражданские сотрудники центров комплектования.

Также Новини.LIVE сообщали, что полиция Ивано-Франковской области опровергла информацию об избиении военнообязанного, который после контакта с сотрудниками ТЦК получил переломы. Правоохранители утверждают, что мужчина получил травмы, пытаясь сбежать, однако обстоятельства инцидента продолжают выясняться. В то же время по заявлению потерпевшего и сообщению омбудсмена проводится проверка на предмет возможного превышения полномочий.