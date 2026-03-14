Розшук без штрафу, законність дій ТЦК

Чому ТЦК оголосив у розшук, але не виставив штраф
Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, а інформацію про штраф ТЦК не присилає, це може бути технічна проблема із застосунком "Резерв+". Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.
Військовий облік і розшук ТЦК
Військовим обліком в Україні займаються територіальні центри комплектування. Вони, зокрема, перевіряють дотримання громадянами приписів військового обліку.
Порушників військового обліку можуть не тільки оштрафувати, а і оголосити у розшук. ТЦК подає громадянина у розшук тоді, коли цей військовозобов’язаний не сплатив штраф, накладений на нього територіальним центром комплектування.
До юристів звернувся громадянин, який розповів, що його оголосили у розшук ТЦК. При цьому інформації про штраф, за несплату якого і оголошують у розшук, в застосунку "Резерв+" немає.
Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації. Юристи пояснили, що причиною можуть бути або технічні проблеми, або помилка самого громадянина.
Проблеми зі штрафом — як вирішити
"Треба перезавантажити застосунок "Резерв +", можливо з технічної причини сповіщення про штраф ще не підтягується. Або треба почекати, іноді сповіщення приходить через певний проміжок часу", — наголосив адвокат Євген Олександрович.
"Спробуйте перезавантажити "Резерв+", — підтримав колегу адвокат В’ячеслав Кирда, додавши, що проблема може бути у застарілому застосунку. — Можливо, треба оновити його до останньої версії".
Юрист Владислав Дерій пояснив, які варіанти є у громадянина в такій ситуації. Він може:
- оновити застосунок "Резерв+";
- звернутись до техпідтримки "Резерв+";
- надіслати до ТЦК запит з вимогою пояснити причину розшуку;
- надіслати заяву про визнання правопорушення;
- надіслати заяву про зняття розшуку та закриття провадження;
- оскаржувати неправомірний розшук у судовому порядку.
