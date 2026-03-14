Чому ТЦК оголосив у розшук, але не виставив штраф

Дата публікації: 14 березня 2026 06:30
Розшук без штрафу, законність дій ТЦК
Якщо розшук ТЦК оголосили без штрафу, це може бути технічною проблемою. Фото: Новини.LIVE, "Сфера-ТВ". Колаж: Новини.LIVE

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, а інформацію про штраф ТЦК не присилає, це може бути технічна проблема із застосунком "Резерв+". Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і розшук ТЦК

Військовим обліком в Україні займаються територіальні центри комплектування. Вони, зокрема, перевіряють дотримання громадянами приписів військового обліку.

Порушників військового обліку можуть не тільки оштрафувати, а і оголосити у розшук. ТЦК подає громадянина у розшук тоді, коли цей військовозобов’язаний не сплатив штраф, накладений на нього територіальним центром комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що його оголосили у розшук ТЦК. При цьому інформації про штраф, за несплату якого і оголошують у розшук, в застосунку "Резерв+" немає.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації. Юристи пояснили, що причиною можуть бути або технічні проблеми, або помилка самого громадянина.

Проблеми зі штрафом — як вирішити

"Треба перезавантажити застосунок "Резерв +", можливо з технічної причини сповіщення про штраф ще не підтягується. Або треба почекати, іноді сповіщення приходить через певний проміжок часу", — наголосив адвокат Євген Олександрович.

"Спробуйте перезавантажити "Резерв+", — підтримав колегу адвокат В’ячеслав Кирда, додавши, що проблема може бути у застарілому застосунку. — Можливо, треба оновити його до останньої версії".

Юрист Владислав Дерій пояснив, які варіанти є у громадянина в такій ситуації. Він може:

  • оновити застосунок "Резерв+";
  • звернутись до техпідтримки "Резерв+";
  • надіслати до ТЦК запит з вимогою пояснити причину розшуку;
  • надіслати заяву про визнання правопорушення;
  • надіслати заяву про зняття розшуку та закриття провадження;
  • оскаржувати неправомірний розшук у судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що розшук порушників військового обліку з боку ТЦК має певний термін дії.

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких варіантах за зняття з розшуку ТЦК не треба платити штраф

Один із варіантів зняття з розшуку — це визнання правопорушення та сплата штрафу у сумі 8500 гривень. Втім, наголосили юристи, інші варіанти дозволяють скасувати розшук ТЦК без сплати штрафу. 

штраф ТЦК та СП військовозобов'язані розшук Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:

