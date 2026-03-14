Законен ли розыск без выставления штрафа

Если розыск ТЦК объявили без штрафа, это может быть технической проблемой. Фото: Новини.LIVE, "Сфера-ТВ". Коллаж: Новини.LIVE

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, а информацию о штрафе ТЦК не присылает, это может быть техническая проблема с приложением "Резерв+". Юристы объяснили, что делать в такой ситуации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

Военный учет и розыск ТЦК

Военным учетом в Украине занимаются территориальные центры комплектования. Они, в частности, проверяют соблюдение гражданами предписаний воинского учета.

Нарушителей воинского учета могут не только оштрафовать, но и объявить в розыск. ТЦК подает гражданина в розыск тогда, когда этот военнообязанный не оплатил штраф, наложенный на него территориальным центром комплектования.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что его объявили в розыск ТЦК. При этом информации о штрафе, за неуплату которого и объявляют в розыск, в приложении "Резерв+" нет.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации. Юристы объяснили, что причиной могут быть либо технические проблемы, либо ошибка самого гражданина.

Проблемы со штрафом — как решить

"Надо перезагрузить приложение "Резерв +", возможно по технической причине уведомление о штрафе еще не подтягивается. Или надо подождать, иногда уведомление приходит через определенный промежуток времени", — отметил адвокат Евгений Александрович.

"Попробуйте перезагрузить "Резерв+", — поддержал коллегу адвокат Вячеслав Кирда, добавив, что проблема может быть в устаревшем приложении. — Возможно, надо обновить его до последней версии".

Юрист Владислав Дерий объяснил, какие варианты есть у гражданина в такой ситуации. Он может:

обновить приложение "Резерв+";

обратиться в техподдержку "Резерв+";

направить в ТЦК запрос с требованием объяснить причину розыска;

отправить заявление о признании правонарушения;

отправить заявление о снятии розыска и закрытии производства;

обжаловать неправомерный розыск в судебном порядке.

В Украине военнообязанные граждане могут оказаться в розыске ТЦК в случае нарушений воинского учета. Однако этот розыск имеет определенный срок действия, хотя и не исчезает автоматически.

Один из вариантов снятия с розыска - это признание правонарушения и уплата штрафа в сумме 8500 гривен. Впрочем, отметили юристы, другие варианты позволяют отменить розыск ТЦК без уплаты штрафа.