Законен ли розыск без выставления штрафа

Розыск ТЦК без штрафа, что делать
Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, а информацию о штрафе ТЦК не присылает, это может быть техническая проблема с приложением "Резерв+". Юристы объяснили, что делать в такой ситуации.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".
Военный учет и розыск ТЦК
Военным учетом в Украине занимаются территориальные центры комплектования. Они, в частности, проверяют соблюдение гражданами предписаний воинского учета.
Нарушителей воинского учета могут не только оштрафовать, но и объявить в розыск. ТЦК подает гражданина в розыск тогда, когда этот военнообязанный не оплатил штраф, наложенный на него территориальным центром комплектования.
К юристам обратился гражданин, который рассказал, что его объявили в розыск ТЦК. При этом информации о штрафе, за неуплату которого и объявляют в розыск, в приложении "Резерв+" нет.
Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации. Юристы объяснили, что причиной могут быть либо технические проблемы, либо ошибка самого гражданина.
Проблемы со штрафом — как решить
"Надо перезагрузить приложение "Резерв +", возможно по технической причине уведомление о штрафе еще не подтягивается. Или надо подождать, иногда уведомление приходит через определенный промежуток времени", — отметил адвокат Евгений Александрович.
"Попробуйте перезагрузить "Резерв+", — поддержал коллегу адвокат Вячеслав Кирда, добавив, что проблема может быть в устаревшем приложении. — Возможно, надо обновить его до последней версии".
Юрист Владислав Дерий объяснил, какие варианты есть у гражданина в такой ситуации. Он может:
- обновить приложение "Резерв+";
- обратиться в техподдержку "Резерв+";
- направить в ТЦК запрос с требованием объяснить причину розыска;
- отправить заявление о признании правонарушения;
- отправить заявление о снятии розыска и закрытии производства;
- обжаловать неправомерный розыск в судебном порядке.
Читайте Новини.LIVE!