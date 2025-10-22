Відео
Україна
Головна ТЦК Чоловіки напали на військових ТЦК у Кременчуці — рішення суду

Чоловіки напали на військових ТЦК у Кременчуці — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 12:33
Оновлено: 12:33
Працівник ТЦК побили авто у Кременчуці — що вирішив суд
Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Хмельницька обласна прокуратура

У Кременчуці двоє чоловіків напали на військових ТЦК та розпилили їм в обличчя газовий балончик. Конфлікт виник під час перевірки документів. 

Про це йдеться у вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з документами справи відомо, що подія трапилася у травні 2025 року біля офісу фінансової компанії. Військові ТЦК підійшли до трьох чоловіків і хотіли перевірити їхні документи, однак між ними виник конфлікт.

Так, один із чоловіків розплив газовий балончик в обличчя військовим, внаслідок чого вони отримали опік очей та шкіри. Після цього разом зі своїми товаришами він пошкодив службовий автомобіль працівників ТЦК Renault Duster.

Рішення суду

Правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи та знайшли в нападника телескопічну дубинку, яку експертиза визнала холодною зброєю.

Вже під час розслідування, обвинувачені уклали угоду з прокурором та повністю визнали свою провину. Вони компенсували збитки, а також перерахували на підтримку ЗСУ по 20 тис. грн. 

В результаті суд визнав їх винними у хуліганстві, вчиненим групою осіб, у тому числі із застосуванням зброї; а також у незаконному носінні холодної зброї. Так, один з чоловіків отримав два роки позбавлення волі з випробувальним строком на один рік. Інший — чотири роки позбавлення волі з випробувальним строком один рік і шість місяців.

Нагадаємо, раніше у Полтаві чоловік розпилив газовий балон в очі військовому ТЦК. Він отримав випробувальний термін. 

А в Луцьку судили працівника ТЦК за вимкнену бодікамеру. Він змушений сплатити штраф у розмірі 17 тис. грн. 

бійка суд напад Кременчук ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
