Працівник ТЦК побили авто у Кременчуці — що вирішив суд

У Кременчуці двоє чоловіків напали на військових ТЦК та розпилили їм в обличчя газовий балончик. Конфлікт виник під час перевірки документів.

Про це йдеться у вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з документами справи відомо, що подія трапилася у травні 2025 року біля офісу фінансової компанії. Військові ТЦК підійшли до трьох чоловіків і хотіли перевірити їхні документи, однак між ними виник конфлікт.

Так, один із чоловіків розплив газовий балончик в обличчя військовим, внаслідок чого вони отримали опік очей та шкіри. Після цього разом зі своїми товаришами він пошкодив службовий автомобіль працівників ТЦК Renault Duster.

Рішення суду

Правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи та знайшли в нападника телескопічну дубинку, яку експертиза визнала холодною зброєю.

Вже під час розслідування, обвинувачені уклали угоду з прокурором та повністю визнали свою провину. Вони компенсували збитки, а також перерахували на підтримку ЗСУ по 20 тис. грн.

В результаті суд визнав їх винними у хуліганстві, вчиненим групою осіб, у тому числі із застосуванням зброї; а також у незаконному носінні холодної зброї. Так, один з чоловіків отримав два роки позбавлення волі з випробувальним строком на один рік. Інший — чотири роки позбавлення волі з випробувальним строком один рік і шість місяців.

